Tiefe Trauer bei zwei Vereinen

"Er war in den vergangenen Jahrzehnten eine feste Größe beim FCK: Wo Unterstützung benötigt wurde, war Edmund Herter nicht weit. Stets erhob er seine helfenden Hände zum Wohle des Kremmener Fußballs. Nun müssen wir mit großer Trauer Abschied von ihm nehmen. "Eddi" verstarb am 29. Oktober im Alter von nur 65 Jahren.

Seit den 90er Jahren engagierte sich der gebürtige Hennigsdorfer in verschiedenen Funktionen für unseren Verein. Zunächst brachte er sich als langjähriger Betreuer der ersten Männermannschaft ein, später auch als Kassierer auf dem Sportplatz und bei der Hallenturnierserie. Als ihm seit längerer Zeit ein Augenleiden zu gesundheitlich zu schaffen machte, musste er mit seinen Aufgaben bedauerlicherweise mehr und mehr kürzer treten.

Dennoch ließ er es sich nicht nehmen, ab und zu als Fan die Heimspiele des FCK zu besuchen - zuletzt am 20. September 2025. Mit Eddi verlieren wir einen treuen Sportskameraden mit Charakter, Meinung, Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit. In diesen schweren Stunden bekundet die FCK-Familie seinen Angehörigen und Freunden ihr tief empfundenes Beileid und wünscht ihnen viel Kraft bei der Bewältigung des großen Verlustes.