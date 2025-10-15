Tiefe Trauer bei drei Vereinen - Vertragsauflösung beim Landesligisten

Bei den Vereinen und Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
In tiefer Trauer um Leonardo Olivieri
Mit großer Bestürzung und tiefem Schmerz haben wir in der Nacht auf Sonntag erfahren, dass unser ehemaliger Mitspieler und Freund Leonardo Olivieri im Alter von nur 32 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen – eine Nachricht, die uns alle fassungslos macht.
Leonardo war ein echtes Union-Gewächs: Von den Bambini an trug er das Trikot des FV Union Böckingen mit Zwischenstationen in Flein und Frankenbach, ehe er als aktiver Spieler zurückkehrte und weitere fünf Jahre lang bei den ADLERN auflief – stets mit seiner Rückennummer 22. Er war bekannt für seine präzisen und wuchtigen Freistöße, seine Leidenschaft auf dem Platz und sein Lächeln daneben. Auch abseits des Spielfelds engagierte sich Leonardo mit Herzblut – zuletzt als Trainer der E3-Jugend seines Sohnes, dessen Weg ihn später zum SG Sonnenhof Großaspach führte.
Leonardo hinterlässt drei Kinder, für die ein Spendenkonto (Link in Bio) eingerichtet wurde: So bitten wir alle zu spenden, die die Möglichkeit haben, die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.
Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten seiner Familie – insbesondere seiner Mama Petra, seinem Papa Cosimo, seiner Schwester Ramona und seinen Kindern. Wir wünschen euch unendlich viel Kraft, Liebe und Halt in diesen schweren Stunden.
Zum Gedenken an Leonardo werden unsere ADLER beim Heimspiel gegen die SG Stetten-Kleingartach am 26.10. in Trauerflor auflaufen und ihm auf diese Weise die letzte Ehre erweisen.
Ruhe in Frieden, Leo. Dein Platz auf und neben dem Spielfeld wird für immer leer bleiben – aber in unseren Herzen bleibst du unvergessen.
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen trauert um Ralf Poller
Mit großer Trauer haben wir vom Tod unseres langjährigen Wegbegleiters Ralf Poller (bekannt unter dem Synonym „AVANTI“) erfahren.
Ralf war über Jahrzehnte als Fotograf im Auftrag der Bietigheimer Zeitung an unserer Seite – stets mit einem freundlichen Wort, einem Lächeln und einem offenen Ohr.
Er war nicht nur ein leidenschaftlicher Fotograf, sondern auch ein besonderer Mensch, der den Sport und die Menschen dahinter verstanden hat.
Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie – besonders bei seinem Sohn Tiago Poller (Jahrgang 2007), der aktuell bei der TSG Hoffenheim spielt und Jugendnationalspieler des DFB ist.
Ralf, du wirst uns fehlen.
Dein FSV 08
Mit großer Trauer, aber auch tiefer Dankbarkeit nehmen wir Abschied von einer ganz besonderen Frau.
Ursel Schultz war über viele Jahre eine tragende Säule unseres Vereins. Mit unermüdlichem Einsatz, großem Herz und unerschütterlicher Hingabe hat sie sich insbesondere für die Fußballabteilung engagiert.
Unzählige Stunden hat sie ehrenamtlich geleistet – oft im Hintergrund, aber stets mit großer Wirkung. Sie war nicht nur Organisatorin, Helferin und Ansprechpartnerin, sondern auch ein Vorbild an Gemeinschaftssinn und Vereinsliebe.
Ihr Engagement hat unseren Verein geprägt – und viele Menschen inspiriert. Wir verlieren mit ihr nicht nur ein geschätztes Vereinsmitglied, sondern vor allem einen wunderbaren Menschen.
Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie und allen Angehörigen.
Wir werden Ursel in dankbarer Erinnerung behalten und ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.
SKG Stuttgart Max-Eyth-See 1898 e.V.
im Namen aller Mitglieder und Freunde
Der SSV Schwäbisch Hall und Mohammed Zarda Serbest haben den bestehenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.
Wir bedanken uns bei Mohammed für seinen Einsatz und seine Leistungen im Trikot des SSV. Besonders im Aufstiegsjahr in die Landesliga und dem Pokalsieg war er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft und trug maßgeblich zum Erfolg bei.
Der Verein wünscht Mohammed für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg!
