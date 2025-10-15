Tiefe Trauer bei drei Vereinen - Vertragsauflösung beim Landesligisten

Das teilt der Verein über Instagram mit:

In tiefer Trauer um Leonardo Olivieri

Mit großer Bestürzung und tiefem Schmerz haben wir in der Nacht auf Sonntag erfahren, dass unser ehemaliger Mitspieler und Freund Leonardo Olivieri im Alter von nur 32 Jahren plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen – eine Nachricht, die uns alle fassungslos macht.

Leonardo war ein echtes Union-Gewächs: Von den Bambini an trug er das Trikot des FV Union Böckingen mit Zwischenstationen in Flein und Frankenbach, ehe er als aktiver Spieler zurückkehrte und weitere fünf Jahre lang bei den ADLERN auflief – stets mit seiner Rückennummer 22. Er war bekannt für seine präzisen und wuchtigen Freistöße, seine Leidenschaft auf dem Platz und sein Lächeln daneben. Auch abseits des Spielfelds engagierte sich Leonardo mit Herzblut – zuletzt als Trainer der E3-Jugend seines Sohnes, dessen Weg ihn später zum SG Sonnenhof Großaspach führte.

Leonardo hinterlässt drei Kinder, für die ein Spendenkonto (Link in Bio) eingerichtet wurde: So bitten wir alle zu spenden, die die Möglichkeit haben, die Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen.

Unsere Gedanken und unser tiefstes Mitgefühl gelten seiner Familie – insbesondere seiner Mama Petra, seinem Papa Cosimo, seiner Schwester Ramona und seinen Kindern. Wir wünschen euch unendlich viel Kraft, Liebe und Halt in diesen schweren Stunden.

Zum Gedenken an Leonardo werden unsere ADLER beim Heimspiel gegen die SG Stetten-Kleingartach am 26.10. in Trauerflor auflaufen und ihm auf diese Weise die letzte Ehre erweisen.

Ruhe in Frieden, Leo. Dein Platz auf und neben dem Spielfeld wird für immer leer bleiben – aber in unseren Herzen bleibst du unvergessen.