Tiefe Sorgenfalten bei Alemannia Aachen vor dem Saisonstart

Während schon am kommenden Wochenende die ersten Punkte in der 3. Liga vergeben werden, scheinen nur wenige Konkurrenten so schlecht auf das erste Pflichtspiel der Saison gewappnet wie Alemannia Aachen. Verletzungen, gepaart mit nicht eingetroffenen Kaderverstärkungen und dürftigen Testspielergebnissen lassen im verflixten zweiten Jahr seit dem Aufstieg nicht unbedingt Aufbruchsstimmung versprühen.