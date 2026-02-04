Tief im Westen: neue Trainer bei zwei Clubs

Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Überraschend und unerwartet haben Cheftrainer Semir Omerovic und sein Assistent Flavio Augusto bei der 1.Mannschaft des FC Steinfort (2.Division) am Sonntag ihren Rücktritt eingereicht. Laut Vereinsangaben habe man Forderungen und Wünsche des Duos nicht erfüllen können.

Beko Diomande, der bereits in der Saison 2023/2024 Co-Trainer in Steinfort war, wird laut dem Verein neuer Cheftrainer. Spieler Loïck Ella wird ihn als Assistent unterstützen. Der Club arbeite daran, nach dieser nicht eingeplanten Änderung wieder Ruhe in die Mannschaft zu bekommen.

FC Beckerich

Mitte letzter Woche berichtete FuPa über den Rücktritt von Nico Funck und seinem Sohn Ben Funck von ihren Trainerposten bei Drittdivisionär Beckerich. Am Dienstag gab der Verein via Pressemitteilung mit, dass Eric Zellinger als Spieler vorläufig aufhört, um den Posten des Cheftrainers zu übernehmen.