Tiebel-Show! Viererpack lässt Concordia-Frauen jubeln

Einen verdienten 6:3-Erfolg erreichte am Samstagnachmittag unsere erste Frauenmannschaft im Testspiel gegen Borussia Emsdetten.

Lotta Tiebel brachte ihr Team früh mit 1:0 in Front (2') und Sina Brockhaus erhöhte per Handelfmeter auf 2:0 (24'). Fast im Gegenzug nach dem 2:1-Anschlusstreffer durch Anni Wolters (39') stellte Lotta Tiebel mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (41'). Dieses war auch der Halbzeitsstand.