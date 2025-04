Tickets fürs Endspiel werden vergeben

Halbfinale 1:

Den Auftakt macht das Duell zwischen dem SV Seitingen-Oberflacht und dem VfL Mühlheim. Auf dem Papier scheint die Rollenverteilung klar: Der A-Ligist aus Seitingen-Oberflacht empfängt mit dem VfL Mühlheim einen etablierten Bezirksligisten und damit den Favoriten. Doch der Pokal schreibt bekanntlich seine eigenen Geschichten – und Seitingen ist in diesem Wettbewerb längst zum echten Favoritenschreck avanciert. Gleich zwei Bezirksligisten wurden in den bisherigen Runden ausgeschaltet. Das Team hat also längst bewiesen, dass es auch mit höherklassigen Gegnern mithalten kann. Für den VfL Mühlheim heißt das: höchste Konzentration! Wer meint, dieses Spiel würde zur Pflichtaufgabe, könnte schnell eines Besseren belehrt werden. Es ist das klassische "David-gegen-Goliath"-Szenario – mit völlig offenem Ausgang.

---

Halbfinale 2: