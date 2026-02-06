Tickets für nur 5 Euro: VfB-Frauen erwarten Mainz in der MHP-Arena

Ein besonderes Highlight für den Frauen- und Mädchenfußball in Württemberg: Erstmals tragen die Frauen des VfB Stuttgart ein Heimspiel in der MHP Arena aus. Vor großer Kulisse empfängt der VfB am Samstag, 21. März 2026, um 14 Uhr den 1. FSV Mainz 05 – und setzt damit ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs in der Region.
Bereits 10.000 Tickets sind verkauft. Gemeinsam mit dem VfB Stuttgart wird dieses Spiel zum Tag des Kinder- und Jugendfußballs, bei dem insbesondere junge Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt stehen.
Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Verbandsgebiet ein echtes Stadionerlebnis zu ermöglichen, wird ein stark vergünstigtes Ticketangebot aufgelegt. Für nur 5 Euro pro Person können Vereinsgruppen das Spiel live in der MHP Arena verfolgen – Begleitpersonen eingeschlossen.
Die Plätze befinden sich wahlweise in der Cannstatter Kurve, auf der Gegentribüne oder der Haupttribüne (nach Bestplatzvergabe). Bestellungen sind ab mindestens 11 Personen möglich, eine maximale Gruppengröße gibt es nicht. Jedes Ticket kostet 5 Euro – auch für Begleitpersonen. Alle Tickets einer Bestellung sind zusammenhängend.
Hier geht´s zum Bestellformular.
Der VfB Stuttgart und der Württembergische Fußballverband möchten mit diesem Spiel und der begleitenden Aktion ein sichtbares Signal für den Kinder-, Jugend- sowie Frauen- und Mädchenfußball senden. Große Bühne, große Kulisse und viele fußballbegeisterte junge Menschen – ein Zusammenspiel, das nachhaltige Impulse für den Fußball in Württemberg setzen soll.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________