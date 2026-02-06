Tickets für nur 5 Euro: VfB-Frauen erwarten Mainz in der MHP-Arena Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Scharer

Ein besonderes Highlight für den Frauen- und Mädchenfußball in Württemberg: Erstmals tragen die Frauen des VfB Stuttgart ein Heimspiel in der MHP Arena aus. Vor großer Kulisse empfängt der VfB am Samstag, 21. März 2026, um 14 Uhr den 1. FSV Mainz 05 – und setzt damit ein starkes Zeichen für die Weiterentwicklung des Frauenfußballs in der Region.

Bereits 10.000 Tickets sind verkauft. Gemeinsam mit dem VfB Stuttgart wird dieses Spiel zum Tag des Kinder- und Jugendfußballs, bei dem insbesondere junge Spielerinnen und Spieler im Mittelpunkt stehen. Stadionerlebnis für nur 5 Euro Um möglichst vielen Kindern und Jugendlichen aus dem Verbandsgebiet ein echtes Stadionerlebnis zu ermöglichen, wird ein stark vergünstigtes Ticketangebot aufgelegt. Für nur 5 Euro pro Person können Vereinsgruppen das Spiel live in der MHP Arena verfolgen – Begleitpersonen eingeschlossen.