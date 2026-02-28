Tickets für Malta – Luxemburg seit Donnerstag erhältlich

Die FLF gab Infos für Auswärtsfahrer nach Malta bekannt – Foto: Volkhard Patten

Wie die FLF am Donnerstag mitteilte, können Tickets für das Aufwärtsspiel in den Play-Offs um einen Platz in der UEFA Nations League C auf Malta bestellt werden.

Die Karten in den Blöcken N (für die aktiven Fans) und M (für Familien und nicht aktive Fans) des Ta’Qali Nationalstadions auf der Mittelmeerinsel sind für 30 Euro erhältlich.