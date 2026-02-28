 2026-02-20T12:29:42.904Z

Tickets für Malta – Luxemburg seit Donnerstag erhältlich

Karten für Auswärtsfahrer ab 30 Euro erhältlich

von Paul Krier · Heute, 18:11 Uhr · 0 Leser
Die FLF gab Infos für Auswärtsfahrer nach Malta bekannt
Die FLF gab Infos für Auswärtsfahrer nach Malta bekannt – Foto: Volkhard Patten

Nations League
WM-Quali

Wie die FLF am Donnerstag mitteilte, können Tickets für das Aufwärtsspiel in den Play-Offs um einen Platz in der UEFA Nations League C auf Malta bestellt werden.

Die Karten in den Blöcken N (für die aktiven Fans) und M (für Familien und nicht aktive Fans) des Ta’Qali Nationalstadions auf der Mittelmeerinsel sind für 30 Euro erhältlich.

Bestellungen sind ausschließlich per E-Mail an tickets@football.lu und spätestens bis zum 12.März möglich. Die Begegnung findet am 26.März um 18 Uhr statt.