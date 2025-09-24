Ticketaktion des VfB Stuttgart, SG-Wasentag, Wertungen, Verlegungen

Bei den Vereinen und drei Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

VfB Stuttgart

Das teilt der Verein mit:

Elf Fans müsst ihr sein Jetzt Gruppentickets für Vereine, Firmen und weitere Gruppen zum Heimspiel der VfB Frauen am Samstag, 4. Oktober sichern.

Gemeinsam lassen sich Heimspiele doch am besten verfolgen, oder? Egal ob mit der Großfamilie, mit Kollegen oder der kompletten Mannschaft – Trommelt eure Traumelf zusammen und tragt die VfB Frauen gegen den FC Ingolstadt zum Heimsieg in Bad Cannstatt. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr auf dem PSV Sportgelände.

Bis zu 40 Prozent einsparen Ab einer Mindestanzahl von elf Personen tritt der vergünstigte Ticketpreis von fünf Euro pro Person in Kraft. Kindertickets gibt es bereits für zwei Euro pro Kind. Damit sichern sich VfB-Fans eine Ersparnis von 40 Prozent auf Vollzahler- sowie 33 Prozent auf Kindertickets. Die Eintrittskarten werden digital als Print@home oder Mobile Tickets per E-Mail versendet. Das Angebot endet am Donnerstag, 2. Oktober, um 13 Uhr. Zum Bestellformular

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SG Sonnenhof Großaspach

Das teilt der Verein mit:

Mittlerweile ein fester Bestandteil im Kalender der SG Sonnenhof Großaspach und daher auch in diesem Jahr wieder ein Pflichttermin: Der legendäre SG-Wasentag! Dieser steigt in diesem Jahr am Mittwoch, den 08. Oktober 2025, ab 17.30 Uhr auf der exklusiven Galerie der SchwabenWelt auf dem Cannstatter Wasen im Kreise der 1. Mannschaft und der gesamten Dorfklub-Familie. Anmeldungen sind ab sofort möglich, das Bestellformular ist direkt hier abrufbar. Folgende Angebote stehen dabei zur Buchung bereit: Paket A Hin- und Rückfahrt im Bus ab WIRmachenDRUCK Arena (Parkplatz P0). Treffpunkt um 16.45 Uhr – Abfahrt pünktlich um 17.00 Uhr

Sitzplatzreservierung im Zelt und Gutschein für 1 Essen (1/2 Hähnchen oder alternatives Gericht) und 1 Maß Bier oder alkoholfreies Getränk 40 EUR pro Person

Paket B Sitzplatzreservierung im Zelt und Gutschein für 1 Essen (1/2 Hähnchen oder alternatives Gericht) und 1 Maß Bier oder alkoholfreies Getränk 23 EUR pro Person

Verbindliche Reservierungen sind über das Bestellformular ab sofort (bis Kontingent erschöpft) per Mail an a.janzer@sg94.de möglich.

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall Das teilt der Fußballbezirk mit: Spielverlegung in der Kreisliga B1: Spvgg Rommelshausen – SV Plüderhausen, bisher 05.10. – neu: 16.10., 20:00 Uhr TSV Schlechtbach – SV Plüderhausen, bisher 13.11. – neu: 18.11., 20:00 Uhr IN.VIVO Bezirkspokal: TV Stetten – TSV Schmiden, bisher 01.10. – neu: 30.09., 19:30 Uhr Sportgerichtsurteile: VfL Winterbach II – Spvgg Kleinaspach, 21.09.2025, Wertung: 0:3 (Nichtantritt des VfL) SV Allmersbach II – TV Oeffingen II, 21.09.2025, Wertung: 0:3 (Nichtantritt des SVA)

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Fußballbezirk mit:

TSF Dornhan profitiert durch einen unglücklichen Fehler des SC Korb

Im Ü32-Verbandspokal setzte sich der SC Korb sportlich vor Weinbergskulisse mit 2:1 gegen die TSF Dornhan durch. Doch der Einspruch der Gäste hatte Erfolg – die Partie wird am Grünen Tisch für Dornhan gewertet.

Der Hintergrund: Auf Bezirksebene dürfen im Ü32-Wettbewerb zwei jüngere Spieler Ü30 der Jahrgänge 1994 und 1995 eingesetzt werden. Im Verbandspokal dagegen gilt die strengere Regelung: nur Spieler ab Jahrgang 1993 (Ü32) sind spielberechtigt. Korb setzte einen nicht spielberechtigten Akteur ein – ein unglücklicher Fehler mit oben beschriebenen Folgen.

Am Samstag, 27.09.2025 ab 16.00 Uhr, kommt es im Viertelfinale der Ü32 Verbandsmeisterschaften, im MADO-SPORTPARK in Dornhan zum Kräftemessen mit dem Vertreter aus dem Bezirk Oberschwaben dem FC Ostrach.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg