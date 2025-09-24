Ticketaktion des VfB Stuttgart, SG-Wasentag, Wertungen, Verlegungen

Bei den Vereinen und drei Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein mit:
Bis zu 40 Prozent einsparen
Ab einer Mindestanzahl von elf Personen tritt der vergünstigte Ticketpreis von fünf Euro pro Person in Kraft. Kindertickets gibt es bereits für zwei Euro pro Kind. Damit sichern sich VfB-Fans eine Ersparnis von 40 Prozent auf Vollzahler- sowie 33 Prozent auf Kindertickets. Die Eintrittskarten werden digital als Print@home oder Mobile Tickets per E-Mail versendet. Das Angebot endet am Donnerstag, 2. Oktober, um 13 Uhr.
Das teilt der Verein mit:
Mittlerweile ein fester Bestandteil im Kalender der SG Sonnenhof Großaspach und daher auch in diesem Jahr wieder ein Pflichttermin: Der legendäre SG-Wasentag!
Dieser steigt in diesem Jahr am Mittwoch, den 08. Oktober 2025, ab 17.30 Uhr auf der exklusiven Galerie der SchwabenWelt auf dem Cannstatter Wasen im Kreise der 1. Mannschaft und der gesamten Dorfklub-Familie.
Anmeldungen sind ab sofort möglich, das Bestellformular ist direkt hier abrufbar. Folgende Angebote stehen dabei zur Buchung bereit:
Paket A
40 EUR pro Person
Paket B
23 EUR pro Person
Verbindliche Reservierungen sind über das Bestellformular ab sofort (bis Kontingent erschöpft) per Mail an a.janzer@sg94.de möglich.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Spielverlegung in der Kreisliga B1:
Spvgg Rommelshausen – SV Plüderhausen, bisher 05.10. – neu: 16.10., 20:00 Uhr
TSV Schlechtbach – SV Plüderhausen, bisher 13.11. – neu: 18.11., 20:00 Uhr
IN.VIVO Bezirkspokal:
TV Stetten – TSV Schmiden, bisher 01.10. – neu: 30.09., 19:30 Uhr
Sportgerichtsurteile:
VfL Winterbach II – Spvgg Kleinaspach, 21.09.2025, Wertung: 0:3 (Nichtantritt des VfL)
SV Allmersbach II – TV Oeffingen II, 21.09.2025, Wertung: 0:3 (Nichtantritt des SVA)
Das teilt der Fußballbezirk mit:
TSF Dornhan profitiert durch einen unglücklichen Fehler des SC Korb
Im Ü32-Verbandspokal setzte sich der SC Korb sportlich vor Weinbergskulisse mit 2:1 gegen die TSF Dornhan durch. Doch der Einspruch der Gäste hatte Erfolg – die Partie wird am Grünen Tisch für Dornhan gewertet.
Der Hintergrund: Auf Bezirksebene dürfen im Ü32-Wettbewerb zwei jüngere Spieler Ü30 der Jahrgänge 1994 und 1995 eingesetzt werden. Im Verbandspokal dagegen gilt die strengere Regelung: nur Spieler ab Jahrgang 1993 (Ü32) sind spielberechtigt. Korb setzte einen nicht spielberechtigten Akteur ein – ein unglücklicher Fehler mit oben beschriebenen Folgen.
Am Samstag, 27.09.2025 ab 16.00 Uhr, kommt es im Viertelfinale der Ü32 Verbandsmeisterschaften, im MADO-SPORTPARK in Dornhan zum Kräftemessen mit dem Vertreter aus dem Bezirk Oberschwaben dem FC Ostrach.
Das teilt der Fußballbezirk mit:
Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Bezirksliga
Spielkennung: 351260061
TSV Dagersheim – SpVgg Holzgerlingen
Alter Termin:
Sonntag, den 19.10.2025 um 15.00 Uhr
Neuer Termin:
Dienstag, den 14.10.2025 um 19.30 Uhr
Kreisliga B, Staffel 3
Spielkennung: 351260048
Croatia Stuttgart II – SV Tuna Spor
Echterdingen
Heimrechttausch
SV Tuna Spor Echterdingen – Croatia
Stuttgart II
Alter Termin:
vom Sonntag, den 05.10.2025 um 13.00 Uhr
neuer Termin:
Mittwoch, den 18.10.2025 um 19.30 Uhr
