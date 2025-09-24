 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: Kevin Kieweg

Ticketaktion des VfB Stuttgart, SG-Wasentag, Wertungen, Verlegungen

News aus den Vereinen und drei Fußballbezirken: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen und drei Fußballbezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++

+++

VfB Stuttgart

Das teilt der Verein mit:

Elf Fans müsst ihr sein

Jetzt Gruppentickets für Vereine, Firmen und weitere Gruppen zum Heimspiel der VfB Frauen am Samstag, 4. Oktober sichern.

Gemeinsam lassen sich Heimspiele doch am besten verfolgen, oder? Egal ob mit der Großfamilie, mit Kollegen oder der kompletten Mannschaft – Trommelt eure Traumelf zusammen und tragt die VfB Frauen gegen den FC Ingolstadt zum Heimsieg in Bad Cannstatt. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr auf dem PSV Sportgelände.

Bis zu 40 Prozent einsparen

Ab einer Mindestanzahl von elf Personen tritt der vergünstigte Ticketpreis von fünf Euro pro Person in Kraft. Kindertickets gibt es bereits für zwei Euro pro Kind. Damit sichern sich VfB-Fans eine Ersparnis von 40 Prozent auf Vollzahler- sowie 33 Prozent auf Kindertickets. Die Eintrittskarten werden digital als Print@home oder Mobile Tickets per E-Mail versendet. Das Angebot endet am Donnerstag, 2. Oktober, um 13 Uhr.

Zum Bestellformular

+++

+++

SG Sonnenhof Großaspach

Das teilt der Verein mit:

Am 08. Oktober 2025: Die SG feiert mit Mitgliedern, Fans, Partnern und Freunden den traditionellen SG-Wasentag

Jetzt anmelden und einen unvergesslichen Tag erleben.

Mittlerweile ein fester Bestandteil im Kalender der SG Sonnenhof Großaspach und daher auch in diesem Jahr wieder ein Pflichttermin: Der legendäre SG-Wasentag!

Dieser steigt in diesem Jahr am Mittwoch, den 08. Oktober 2025, ab 17.30 Uhr auf der exklusiven Galerie der SchwabenWelt auf dem Cannstatter Wasen im Kreise der 1. Mannschaft und der gesamten Dorfklub-Familie.

Anmeldungen sind ab sofort möglich, das Bestellformular ist direkt hier abrufbar. Folgende Angebote stehen dabei zur Buchung bereit:

Paket A

  • Hin- und Rückfahrt im Bus ab WIRmachenDRUCK Arena (Parkplatz P0). Treffpunkt um 16.45 Uhr – Abfahrt pünktlich um 17.00 Uhr
  • Sitzplatzreservierung im Zelt und Gutschein für 1 Essen (1/2 Hähnchen oder alternatives Gericht) und 1 Maß Bier oder alkoholfreies Getränk

40 EUR pro Person


Paket B

  • Sitzplatzreservierung im Zelt und Gutschein für 1 Essen (1/2 Hähnchen oder alternatives Gericht) und 1 Maß Bier oder alkoholfreies Getränk

23 EUR pro Person


Verbindliche Reservierungen sind über das Bestellformular ab sofort (bis Kontingent erschöpft) per Mail an a.janzer@sg94.de möglich.

+++

+++

Fußballbezirk Rems/Murr/Hall

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Spielverlegung in der Kreisliga B1:

Spvgg Rommelshausen – SV Plüderhausen, bisher 05.10. – neu: 16.10., 20:00 Uhr

TSV Schlechtbach – SV Plüderhausen, bisher 13.11. – neu: 18.11., 20:00 Uhr

IN.VIVO Bezirkspokal:

TV Stetten – TSV Schmiden, bisher 01.10. – neu: 30.09., 19:30 Uhr

Sportgerichtsurteile:

VfL Winterbach II – Spvgg Kleinaspach, 21.09.2025, Wertung: 0:3 (Nichtantritt des VfL)

SV Allmersbach II – TV Oeffingen II, 21.09.2025, Wertung: 0:3 (Nichtantritt des SVA)

+++

+++

Fußballbezirk Nordschwarzwald

Das teilt der Fußballbezirk mit:

TSF Dornhan profitiert durch einen unglücklichen Fehler des SC Korb

Im Ü32-Verbandspokal setzte sich der SC Korb sportlich vor Weinbergskulisse mit 2:1 gegen die TSF Dornhan durch. Doch der Einspruch der Gäste hatte Erfolg – die Partie wird am Grünen Tisch für Dornhan gewertet.

Der Hintergrund: Auf Bezirksebene dürfen im Ü32-Wettbewerb zwei jüngere Spieler Ü30 der Jahrgänge 1994 und 1995 eingesetzt werden. Im Verbandspokal dagegen gilt die strengere Regelung: nur Spieler ab Jahrgang 1993 (Ü32) sind spielberechtigt. Korb setzte einen nicht spielberechtigten Akteur ein – ein unglücklicher Fehler mit oben beschriebenen Folgen.

Am Samstag, 27.09.2025 ab 16.00 Uhr, kommt es im Viertelfinale der Ü32 Verbandsmeisterschaften, im MADO-SPORTPARK in Dornhan zum Kräftemessen mit dem Vertreter aus dem Bezirk Oberschwaben dem FC Ostrach.

+++

+++

Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Das teilt der Fußballbezirk mit:

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Bezirksliga

Spielkennung: 351260061
TSV Dagersheim – SpVgg Holzgerlingen
Alter Termin:
Sonntag, den 19.10.2025 um 15.00 Uhr
Neuer Termin:
Dienstag, den 14.10.2025 um 19.30 Uhr

Kreisliga B, Staffel 3

Spielkennung: 351260048
Croatia Stuttgart II – SV Tuna Spor
Echterdingen
Heimrechttausch

SV Tuna Spor Echterdingen – Croatia
Stuttgart II
Alter Termin:
vom Sonntag, den 05.10.2025 um 13.00 Uhr
neuer Termin:
Mittwoch, den 18.10.2025 um 19.30 Uhr

+++

+++

