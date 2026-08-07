Ticketaktion des SGV Heilbronn-Freiberg zur Heimpremiere startet

Die Vorfreude auf die Heimspiel-Premiere des SGV Heilbronn-Freiberg im Heilbronner
Frankenstadion steigt: Ab sofort sind die Tickets für die Partie gegen Eintracht Frankfurt II am
Samstag, 29. August 2026, um 14 Uhr online verfügbar. Über eine eigens eingerichtete
Ticketseite können sich alle Fußballfans kostenlos ihre Plätze für das erste Heimspiel des SGV
in Heilbronn sichern.
Gemeinsam ins Frankenstadion
Um die Veranstaltung bestmöglich planen und den Stadionbesuch für die Fans so angenehm
wie möglich gestalten zu können, bittet der Verein darum, sich frühzeitig online ein kostenloses
Ticket zu sichern. Rund um die Partie erwartet die Besucherinnen und Besucher ein
besonderes Fußballfest mit einer Fanzone sowie zahlreichen Mitmachangeboten innerhalb
und außerhalb des Stadions.
Für größere Gruppen gibt es zusätzliche Gewinnmöglichkeiten. Ob Freundeskreis, Familie,
Verein oder das ganze Team aus der Firma: Wer als Crew kommt und einen Block anmeldet,
hat die Chance auf jede Menge Extras. So können angemeldete Blöcke VIP-Tickets, Sitzplätze
und vieles mehr gewinnen.
„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt konkret wird und sich alle Interessierten ihre Tickets für
unsere Heimspiel-Premiere sichern können. Unser Ziel ist es, das Frankenstadion am 29.
August mit möglichst vielen Fans aus Heilbronn und der gesamten Region zu füllen und
gemeinsam einen unvergesslichen Fußballnachmittag zu feiern“, sagt Manfred Bleile,
Geschäftsführer des SGV Heilbronn-Freiberg.
Zur Ticketreservierung
Die Ticketseite zur Heimspiel-Premiere ist ab sofort unter heimspiel.sgv1913.de verfügbar.
Neben der aktuellen Zahl der reservierten Tickets sind dort auch Anreiseinformationen und
laufend aktualisierte Informationen zum Rahmenprogramm zu finden. Der SGV Heilbronn-
Freiberg freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher und einen stimmungsvollen
Heimspiel-Auftakt im Frankenstadion.