Ticketaktion des SGV Heilbronn-Freiberg zur Heimpremiere startet

– Foto: Adnan Altinkaya

Die Vorfreude auf die Heimspiel-Premiere des SGV Heilbronn-Freiberg im Heilbronner Frankenstadion steigt: Ab sofort sind die Tickets für die Partie gegen Eintracht Frankfurt II am Samstag, 29. August 2026, um 14 Uhr online verfügbar. Über eine eigens eingerichtete Ticketseite können sich alle Fußballfans kostenlos ihre Plätze für das erste Heimspiel des SGV in Heilbronn sichern.

Um die Veranstaltung bestmöglich planen und den Stadionbesuch für die Fans so angenehm wie möglich gestalten zu können, bittet der Verein darum, sich frühzeitig online ein kostenloses Ticket zu sichern. Rund um die Partie erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Fußballfest mit einer Fanzone sowie zahlreichen Mitmachangeboten innerhalb und außerhalb des Stadions.

Für größere Gruppen gibt es zusätzliche Gewinnmöglichkeiten. Ob Freundeskreis, Familie,

Verein oder das ganze Team aus der Firma: Wer als Crew kommt und einen Block anmeldet,

hat die Chance auf jede Menge Extras. So können angemeldete Blöcke VIP-Tickets, Sitzplätze

und vieles mehr gewinnen.

„Wir freuen uns sehr, dass es jetzt konkret wird und sich alle Interessierten ihre Tickets für

unsere Heimspiel-Premiere sichern können. Unser Ziel ist es, das Frankenstadion am 29.

August mit möglichst vielen Fans aus Heilbronn und der gesamten Region zu füllen und

gemeinsam einen unvergesslichen Fußballnachmittag zu feiern“, sagt Manfred Bleile,

Geschäftsführer des SGV Heilbronn-Freiberg.