Ticker zum Nachlesen: Höchst Meister, Steinbach relegiert

Der TSV Höchst feiert den Meistertitel in der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald mit einem Kantersieg. Hier klatschen sich Kevin Seiler und Christoph Eisenhauer nach einem Torerfolg ab. – Foto: Herbert Krämer

Odenwald. Die Würfel sind gefallen: Der TSV Höchst hat in Brensbach ein Schützenfest gefeiert und damit den Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt sichergemacht. Die TSG Steinbach muss nach einem 3:0-Sieg in Urberach in die Relegation, während Hassia Dieburg trotz eines klaren Heimsiegs als Tabellendritter leer ausging. Die Höchster Partie gibt es als Re-Live bei Echo Online, der Liveticker zum Meisterschaftsfinale steht für Sie weiter zum Nachlesen zur Verfügung. Für Sie vor Ort waren die Sportreporter Benedikt Palm, Christopher Shaw und Franziska Donauer.