Ticker, Tore und mehr: Das ist Spieltag 3 in der KLA Rees-Bocholt

Bereits am Mittwoch startet in der Kreisliga A Rees-Bocholt der 3. Spieltag. Zum Auftakt trifft der GSV Suderwick auf den SC TuB Mussum. Am Donnerstag ist dann der TV Voerde im Heimspiel gegen die zuletzt überzeugende Reserve des VfL Rhede gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem am Sonntag.
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4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Brünen - SV Haldern
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfL Rhede II - TuB Bocholt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Rees - VfR Mehrhoog
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Barlo
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Krechting - PSV Wesel II zg.
So., 06.09.26 15:30 Uhr STV Hünxe - GSV Viktoria Suderwick
So., 06.09.26 17:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde
5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - STV Hünxe
So., 13.09.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - DJK Barlo
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Haldern
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting
So., 13.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel II zg. - TuS Haffen-Mehr
So., 13.09.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfL Rhede II
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Emmerich-Vrasselt
So., 13.09.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Rees
So., 13.09.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Bislich
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