 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Ticker, Tore und mehr: Das ist Spieltag 3 in der KLA Rees-Bocholt

Mit der Partie GSV Suderwick gegen TuB Mussum beginnt am Mittwochabend der 3. Spieltag in der Kreisliga A Rees-Bocholt.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Der GSV Suderwick ist bereits am Mittwoch im Einsatz.
Der GSV Suderwick ist bereits am Mittwoch im Einsatz. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Bereits am Mittwoch startet in der Kreisliga A Rees-Bocholt der 3. Spieltag. Zum Auftakt trifft der GSV Suderwick auf den SC TuB Mussum. Am Donnerstag ist dann der TV Voerde im Heimspiel gegen die zuletzt überzeugende Reserve des VfL Rhede gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem am Sonntag.

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Suderwick eröffnet Spieltag

Morgen, 19:30 Uhr
GSV Viktoria Suderwick
GSV Viktoria SuderwickSuderwick
SC TuB Mussum 1926
SC TuB Mussum 1926Mussum
19:30

Voerde am Donnerstag gefordert

Do., 27.08.2026, 20:00 Uhr
TV Voerde
TV VoerdeTV Voerde
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede II
20:00

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 30.08.2026, 12:30 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst II
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
12:30live

So., 30.08.2026, 15:15 Uhr
SV Spellen
SV SpellenSV Spellen
SV Emmerich-Vrasselt
SV Emmerich-VrasseltSV Vrasselt
15:15

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
VfR Mehrhoog
VfR MehrhoogMehrhoog
SV Bislich
SV BislichSV Bislich
15:00live

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
SV Brünen
SV BrünenSV Brünen
SV Rees
SV ReesSV Rees
15:00

So., 30.08.2026, 15:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
STV Hünxe
STV HünxeSTV Hünxe
15:00

Barlo gegen Krechting am 3. September

Do., 03.09.2026, 19:30 Uhr
DJK Barlo
DJK BarloDJK Barlo
SV Krechting
SV KrechtingKrechting
19:30

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Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 19:30 Uhr SV Brünen - SV Haldern
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr VfL Rhede II - TuB Bocholt
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Rees - VfR Mehrhoog
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Bislich - SV Spellen
So., 06.09.26 15:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Biemenhorst II
So., 06.09.26 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - DJK Barlo
So., 06.09.26 15:00 Uhr SV Krechting - PSV Wesel II zg.
So., 06.09.26 15:30 Uhr STV Hünxe - GSV Viktoria Suderwick
So., 06.09.26 17:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TV Voerde

5. Spieltag
Fr., 11.09.26 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - STV Hünxe
So., 13.09.26 12:30 Uhr SV Biemenhorst II - DJK Barlo
So., 13.09.26 15:00 Uhr VfR Mehrhoog - SV Haldern
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Brünen - SV Krechting
So., 13.09.26 15:00 Uhr PSV Wesel II zg. - TuS Haffen-Mehr
So., 13.09.26 15:00 Uhr GSV Viktoria Suderwick - VfL Rhede II
So., 13.09.26 15:00 Uhr TuB Bocholt - SV Emmerich-Vrasselt
So., 13.09.26 15:15 Uhr SV Spellen - SV Rees
So., 13.09.26 15:30 Uhr TV Voerde - SV Bislich

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