Thun Berner-Oberland: wieder oben mit dabei Frauen NLB - Rückblick Herbstrunde

Der FC Thun Berner-Oberland hat den Nichtaufstieg verkraftet und startet sehr gut in die neue Saison. Fünf Siege und die Tabellenführung werden verbucht, ehe eine Baisse begonnen hat. Die erste Saisonniederlage zu Hause gegen den FC Sion bringt das Team aus dem Tritt. Es folgt das unglückliche CUP-Aus gegen den WSL-Ligisten FC Aarau nach Verlängerung und die Niederlage beim FC Küssnacht am Rigi. Zum Saisonschluss finden die Berner Oberländerinnen jedoch zurück zum Siegen und verbleiben in der Tabelle in der Spitzengruppe.