Thürnthenning: Spielercoach Pradela verkündet Abschied

Langweilig wurde es Hugo Pradela beim SV Thürnthenning nie. Unter dem Spielertrainer, der 2021 vom SV Frauenbiburg zu den Weiß-Blauen wechselte, wurde 2024 die Meisterschaft in der A-Klasse Dingolfing eingefahren, allerdings stand ein Jahr zuvor der Abstieg aus der Kreisklasse. Auch in der laufenden Runde befindet sich der Neuling, der nach dem Aufstieg etliche Abgänge zu verkraften hatte, in akuter Not und belegt in der Kreisklasse Dingolfing aktuell den zwölften Rang, der im Endklassement den Gang in die Relegation bedeuten würde.

"Es gibt mehrere Gründe für meinen Abschied. Einer der schönsten: Meine Familie wächst, und Ende Juni erwarten wir Nachwuchs. Zudem glaube ich, dass nun der richtige Zeitpunkt für neue Impulse durch ein neues Trainerteam gekommen ist. Dadurch können auch hoffentlich neue Neuzugänge generiert werden, was dem Verein langfristig zugute kommen würde", meint Pradela, der 10 Bezirksliga-Einsätze und 91 Kreisliga-Spiele (13 Tore) in seiner Vita stehen hat.





Für die Restrückrunde hat sich der Pradela aber noch einiges vorgenommen: "Der Klassenerhalt hat oberste Priorität. Leider konnten wir uns im Winter personell nicht verstärken, daher wird es alles andere als einfach." Die Zeit beim SVT wird der 29-Jährige unabhängig vom Saisonausgang in guter Erinnerung behalten: "Es waren wundervolle Jahre. Ein großes Dankeschön geht an Vorstand Erwin Spanner. Unsere Zusammenarbeit war stets von Ehrlichkeit geprägt. Auch in schwierigen Zeiten stand er mir stets unterstützend zur Seite.“





Auch von Vereinsseite gibt es nur lobende Worte. "Menschlich und sportlich hat das mit Hugo zu 100 Prozent gepasst. Wir hoffen, dass wir ihn mit dem Klassenerhalt verabschieden können", sagt Klubchef Erwin Spanner, der noch keinen Nachfolger vermelden kann: "Die Suche läuft noch. Wir möchten uns nicht verschlechtern und einen ähnlich guten Mann wie Hugo finden." Ebenfalls noch nicht geregelt ist die sportliche Zukunft von Hugo Pradela, der aber nicht vor hat, die Schuhe in die Ecke zu stellen: "So lange mich meine Beine tragen, werde ich Fußball spielen.“