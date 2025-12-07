Thürnthenning: Simon Käufl neuer Spielertrainer

Einen erfolgreichen Abschluss kann die Vorstandschaft des SV Thürnthenning bei der Trainersuche vermelden. Nachdem die laufende Saison bisher nicht gerade erfolgsversprechend läuft, wurde die Trainersuche für die neue Saison intensiviert. Dabei bemühten sich 1. Vorstand Erwin Spanner, Ausschussmitglied Josef Wirth und der neue Abteilungsleiter in spe, Andreas Wasmeier, besonders um ihren Wunschkandidaten Simon Käufl . Der Werdegang des neuen Trainers liest sich nicht nur interessant, sondern ist wirklich beeindruckend. So wurde er beim FC Dingolfing ausgebildet und verbrachte dort auch im Herrenbereich viele erfolgreich Jahre. Seine ersten Trainererfahrungen sammelte der Linksfuß beim TSV Pilsting, den er im vergangenen Sommer gemeinsam mit Benjamin Sußbauer in die Kreisliga führte. Nach einem mißglückten Start wurde Käufl im Oktober jedoch freigestellt.

"In den letzten Wochen hatte ich wirklich viele Anfragen von verschiedenen Vereinen – von der Bezirksliga bis runter zur A-Klasse als Spielertrainer, Trainer oder auch nur als Spieler. Das hat mich natürlich gefreut, aber am Ende habe ich mich ganz bewusst für den SV Thürnthenning entschieden. Der Hauptgrund war, dass mich der Drei-Jahres-Plan vom Verein einfach überzeugt hat. Das wirkt alles gut überlegt, klar strukturiert und geht in eine Richtung, die ich so mitgehen will. Dazu kommt, dass ich privat gerade mitten im Hausbau stecke und deshalb etwas weniger Aufwand im Fußball brauche. Die A-Klasse passt da perfekt und vor allem ist Thürnthenning bei mir in der Nähe. Was für mich aber auch wichtig war: Der SV Thürnthenning war extrem bemüht um mich, da war von Anfang an viel Vertrauen da. Das hat mir ein richtig gutes Gefühl gegeben.Unterm Strich war das für mich der richtige Schritt – näher dran, weniger Stress, und ein Verein, der einen Plan hat und voll hinter mir steht", lässt Simon Käufl wissen.





Der 34-jährige Allrounder wird den SV Thürnthenning ab der Winterpause übernehmen und mit Andreas Kowaletz als Co-Trainer versuchen, die laufende Saison doch noch zufriedenstellend zu beenden, ehe man dann in der neuen Saison einen neuen Versuch startet, wieder in die Kreisklasse aufzusteigen.