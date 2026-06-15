Thürnthenning präsentiert Dobrea als neuen Coach Der höherklassig erprobte Routinier führt den A-Klassisten künftig gemeinsam mit Andreas Kowaletz an von PM · Heute, 09:35 Uhr · 0 Leser

Der SV Thürnthenning hat die Weichen für die kommende Saison gestellt und präsentiert mit Bogdan Dobrea seinen neuen Spielertrainer, der gemeinsam mit Co-Spielertrainer Andreas Kowaletz das Trainergespann für die neue Saison bildet.

Der 34-Jährige tritt die Nachfolge von Simon Käufl an, von dem sich der Klub im beiderseitigen Einvernehmen trennte. Mit der Verpflichtung Dobreas kehrt der Verein bewusst zum Spielertrainer-Modell zurück, das in Thürnthenning bereits in der Vergangenheit erfolgreich praktiziert wurde. Nach intensiven Gesprächen ergab sich die Möglichkeit einer Zusammenarbeit kurzfristig – eine Chance, die die Verantwortlichen nicht ungenutzt lassen wollten.





Dobrea bringt reichlich Erfahrung mit. Der beidfüßige Mittelfeldspieler war in den vergangenen Jahren unter anderem für den VfB Straubing, die SpVgg Hankofen-Hailing, den TSV Geiselhöring und den SV Wallkofen aktiv. In Wallkofen fungierte der Techniker erstmals als spielender Co-Trainer, ehe er über die Station beim VfB Straubing zum FC Wallersdorf wechselte. Dort übernahm er beim Kreisklassisten als Spielercoach Verantwortung, sammelte weitere wertvolle Erfahrungen im Trainerbereich und prägte die positive sportliche Entwicklung des Traditionsvereins der letzten beiden Jahre entscheidend mit. In der Vita des gebürtigen Polen stehen 15 Einsätze in der Bayernliga, 13 Partien in der Landesliga sowie 49 Matches in der Bezirksliga.



