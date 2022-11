Thüringer Futsal-Liga startet am 23.11. Am 23.11.2022 startet die Thüringer Futsal-Liga in ihre inzwischen fünfte Saison.

Aufgrund der hohen Nachfrage mit insgesamt zwälf Teams wird dieses Mal in zwei Staffeln in Jena und in Erfurt gespielt. Grundlage sind die offiziellen FIFA-Regeln, jedoch mit verkürzter Spielzeit von 1 x 20 Minuten netto pro Spiel. Nach Abschluss der beiden Hauptrunden mit Sechs Block - Spieltagen in Erfurt und Drei - Block-Spieltagen in Jena wird der Landesmeister aus den besten Teams beider Staffeln in einem Finalturnier am 23.02.23 ermittelt.

Ausgerichtet wird die Thüringer Futsal-Liga vom Thüringer Fußball-Verband sowie den Futsal-Abteilungen des FC Carl Zeiss Jena und des Hochschulliga Erfurt e.V. Teilnehmende Teams setzen sich zusammen aus Reservespielern der beiden Thüringer Futsal-Regionalligisten Carl-Zeiss Jena und Blumenstadt United sowie aus Spielern der Hochschulliga Erfurt, aus Feldfußballspielern und aus Freizeitfußballern. Analog zu anderen Futsal-Landesligen sind auch in Thüringen weibliche Spielerinnen spielberechtigt.

Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, am 23.11. ab 19.00 Uhr in die Sporthalle der Walter-Gropius-Schule in Erfurt zu kommen. Dort treffen die Teams von