Thüringens einzige Fünfliga-Kämpfer unter sich

Viel Thüringer Oberliga-Fußball gibt es nicht mehr, beide Clubs sind die einzigen Fünftligisten des Freistaats. „Für viele Thüringer Vereine ist es schwer, den Nachwuchs zu halten“, sagt Heiligenstadts Abwehrspieler Leon Göbel. „Junge Spieler zieht es dann doch zu den größeren Clubs – in anderen Bundesländern ist die Auswahl einfach größer", versucht er einen Erklärungsansatz zu finden, warum aktuell nur zwei Mannschaften aus Thüringen in der fünften Liga spielen.
Zuletzt setzte es für den Neuling zwei klare Niederlagen (0:3 gegen Grimma, 0:4 gegen Plauen). Vor allem das Heimspiel gegen Grimma war für Göbel ernüchternd: „Wir haben uns für das Spiel viel vorgenommen und wollten unbedingt vor heimischer Kulisse unseren ersten Sieg einfahren. Spielerisch waren wir zu keiner Zeit unterlegen, aber wir haben unsere Angriffe nicht gut ausgespielt und zu lange gebraucht, um zum Abschluss zu kommen. Am Ende hat Grimma die Chancen eiskalt genutzt und verdient gewonnen.“
Ein Blick auf die Statistik zeigt die größten Probleme: Mit 17 Gegentoren stellt Heiligenstadt die schwächste Abwehr der Liga. Für Göbel ist das Tempo der Gegner ein entscheidender Faktor: „Die individuelle Klasse vieler Flügelspieler ist schon stark. Sie sind sehr zielstrebig und holen auch in kniffligen Situationen noch Freistöße raus. Man muss immer wach sein und läuferisch alles rausholen.“
Trotz der schwierigen Ausgangslage will Heiligenstadt auch beim Oberliga-Dino Rudolstadt nicht klein beigeben. „Wir wissen, dass es ein hartes, ekliges Spiel wird und wir wieder der Underdog sind“, so Göbel. „Aber die Stimmung im Team ist gut. Wir trainieren hart, wollen unsere Fehler minimieren und uns unser Glück erarbeiten. Wenn wir alle an unsere Grenzen gehen, können wir gegen jeden Gegner bestehen.“