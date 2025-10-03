Thüringens einzige Fünfliga-Kämpfer unter sich

Sportlich geht Rudolstadt als Favorit in die Partie. Die Mannschaft von Holger Jähnisch sammelte bereits 13 Punkte und liegt damit im Soll. Heiligenstadt dagegen wartet noch auf den ersten Sieg, hat lediglich zwei Zähler auf dem Konto und steht am Tabellenende.

Zuletzt setzte es für den Neuling zwei klare Niederlagen (0:3 gegen Grimma, 0:4 gegen Plauen). Vor allem das Heimspiel gegen Grimma war für Göbel ernüchternd: „Wir haben uns für das Spiel viel vorgenommen und wollten unbedingt vor heimischer Kulisse unseren ersten Sieg einfahren. Spielerisch waren wir zu keiner Zeit unterlegen, aber wir haben unsere Angriffe nicht gut ausgespielt und zu lange gebraucht, um zum Abschluss zu kommen. Am Ende hat Grimma die Chancen eiskalt genutzt und verdient gewonnen.“