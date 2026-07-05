Thüringenpokal: Spannende Duell - RWE startet in der Rhön

– Foto: Julius Schwalenberg

Im Rahmen der Tagung der Spielobleute des Thüringer Fußball-Verbandes sowie der Kreisfußballausschüsse in Gotha wurden am Sonntag die Qualifikationsrunde und die erste Hauptrunde ausgelost.

Den Auftakt bildet die Qualifikationsrunde, in der elf Begegnungen angesetzt wurden. Dort treffen die Kreispokalsieger beziehungsweise die gemeldeten Vertreter der Kreisfußballausschüsse auf die Aufsteiger aus den Landesklassen sowie Mannschaften, die in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt geschafft hatten. Die Sieger lösen das Ticket für die Hauptrunde, während die übrigen Teams aufgrund eines Freiloses ebenfalls in die erste Runde einziehen.

In der ersten Hauptrunde greifen anschließend auch die übrigen Landesklasse-Teams sowie die Vereine aus Thüringenliga, NOFV-Oberliga und Regionalliga Nordost ins Geschehen ein. Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena erhielt als amtierender Pokalsieger ein Freilos und steigt erst in der zweiten Runde ein.