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Thüringenpokal: Spannende Duell - RWE startet in der Rhön
Die ersten Paarungen im Thüringen-Pokal 2026/27 stehen fest.
Im Rahmen der Tagung der Spielobleute des Thüringer Fußball-Verbandes sowie der Kreisfußballausschüsse in Gotha wurden am Sonntag die Qualifikationsrunde und die erste Hauptrunde ausgelost.
Den Auftakt bildet die Qualifikationsrunde, in der elf Begegnungen angesetzt wurden. Dort treffen die Kreispokalsieger beziehungsweise die gemeldeten Vertreter der Kreisfußballausschüsse auf die Aufsteiger aus den Landesklassen sowie Mannschaften, die in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt geschafft hatten. Die Sieger lösen das Ticket für die Hauptrunde, während die übrigen Teams aufgrund eines Freiloses ebenfalls in die erste Runde einziehen.
In der ersten Hauptrunde greifen anschließend auch die übrigen Landesklasse-Teams sowie die Vereine aus Thüringenliga, NOFV-Oberliga und Regionalliga Nordost ins Geschehen ein. Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena erhielt als amtierender Pokalsieger ein Freilos und steigt erst in der zweiten Runde ein.
Für einige attraktive Duelle ist bereits gesorgt. Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt gastiert beim Landesklasse-Vertreter SV Borsch 1925. Regionalligist ZFC Meuselwitz muss beim SV Schmölln 1913 antreten, während der FC An der Fahner Höhe beim FC Schweina-Gumpelstadt gefordert ist. Außerdem kommt es unter anderem zum Stadtduell zwischen Eurotrink Kickers FCL Gera und dem TSV Gera-Westvororte sowie zum Vergleich zwischen BSG Wismut Gera und dem SV Blau-Weiß Büßleben.
Die Qualifikationsrunde wird vom 24. bis 26. Juli ausgetragen. Die erste Hauptrunde folgt am 21. bis 23. August. Bereits am 24. August wird in der Geschäftsstelle des Thüringer Fußball-Verbandes die zweite Hauptrunde ausgelost.
Qualifikationsrunde (24. bis 26. Juli)
FC Thüringen Jena – TSV Motor Gispersleben
SV Eintracht Eisenberg – VfR Bad Lobenstein
VfL 1990 Gera – SV Germania Ilmenau
SV Schleusegrund Schönbrunn – SV 1879 Ehrenhain
SG Traktor Teichel – SG Lauscha/Neuhaus
SV 1911 Dingelstädt – SC Leinefelde 1912
SG VfB 1922 Bischofferode – FSG 99 Salza
SV 1921 Walldorf – SpVgg Siebleben 06
VfB 1919 Vacha – Herpfer SV 07
FC Union Mühlhausen – SV Wacker Bad Salzungen
SC 1918 Großengottern – Mosbacher SV
Erste Hauptrunde (21. bis 23. August)
Sieger Teichel/Lauscha – BSG Chemie Kahla
VfB 1909 Pößneck – FSV Schleiz
FSV 06 Eintracht Hildburghausen – SV 09 Arnstadt
Sieger Schönbrunn/Ehrenhain – FC Einheit Bad Berka
SV Schmölln 1913 – ZFC Meuselwitz
1. FC Sonneberg 2004 – Sieger FC Thüringen Jena/TSV Motor Gispersleben
Sieger VfL Gera/SV Germania Ilmenau – FC Saalfeld
SV 08 Steinach – FC Thüringen Weida
Eurotrink Kickers FCL Gera – TSV Gera-Westvororte
SV Jena-Zwätzen – SV Empor Buttstädt
1. FC Greiz – SV SCHOTT Jena
Sieger Eisenberg/Bad Lobenstein – FC Einheit Rudolstadt
TSV Kerspleben – SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
SG ThalBürgel – SC 1903 Weimar
BSG Wismut Gera – SV Blau-Weiß Büßleben
Sieger Mühlhausen/Bad Salzungen – FC 02 Barchfeld
BSV Eintracht Sondershausen – SV Germania Wüstheuterode
SV Grün-Weiß Gospenroda – FC Borntal Erfurt
Sieger Bischofferode/FSG Salza – SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen
FC Schweina-Gumpelstadt – FC An der Fahner Höhe
SV Empor Walschleben – FSV 06 Kölleda
Sieger Vacha/Herpf – FSV Preußen Bad Langensalza
FSV Sömmerda – 1. FC Eichsfeld
SV Borsch 1925 – FC Rot-Weiß Erfurt
SV Grün-Weiß Siemerode – 1. Suhler SV 06
FC Zella-Mehlis – Sieger Großengottern/Mosbacher SV
FSV Wacker Gotha – VfL Meiningen
SpVgg Geratal – FSV Wacker Nordhausen
SG SV Hannovera Niedersachswerfen – FC Erfurt Nord