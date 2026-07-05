 2026-07-03T10:03:46.518Z

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Thüringenpokal: Spannende Duell - RWE startet in der Rhön

Die ersten Paarungen im Thüringen-Pokal 2026/27 stehen fest.

von FuPa / PM TFV · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Julius Schwalenberg

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Im Rahmen der Tagung der Spielobleute des Thüringer Fußball-Verbandes sowie der Kreisfußballausschüsse in Gotha wurden am Sonntag die Qualifikationsrunde und die erste Hauptrunde ausgelost.

Den Auftakt bildet die Qualifikationsrunde, in der elf Begegnungen angesetzt wurden. Dort treffen die Kreispokalsieger beziehungsweise die gemeldeten Vertreter der Kreisfußballausschüsse auf die Aufsteiger aus den Landesklassen sowie Mannschaften, die in der vergangenen Saison knapp den Klassenerhalt geschafft hatten. Die Sieger lösen das Ticket für die Hauptrunde, während die übrigen Teams aufgrund eines Freiloses ebenfalls in die erste Runde einziehen.

In der ersten Hauptrunde greifen anschließend auch die übrigen Landesklasse-Teams sowie die Vereine aus Thüringenliga, NOFV-Oberliga und Regionalliga Nordost ins Geschehen ein. Titelverteidiger FC Carl Zeiss Jena erhielt als amtierender Pokalsieger ein Freilos und steigt erst in der zweiten Runde ein.

Für einige attraktive Duelle ist bereits gesorgt. Oberligist FC Rot-Weiß Erfurt gastiert beim Landesklasse-Vertreter SV Borsch 1925. Regionalligist ZFC Meuselwitz muss beim SV Schmölln 1913 antreten, während der FC An der Fahner Höhe beim FC Schweina-Gumpelstadt gefordert ist. Außerdem kommt es unter anderem zum Stadtduell zwischen Eurotrink Kickers FCL Gera und dem TSV Gera-Westvororte sowie zum Vergleich zwischen BSG Wismut Gera und dem SV Blau-Weiß Büßleben.

Die Qualifikationsrunde wird vom 24. bis 26. Juli ausgetragen. Die erste Hauptrunde folgt am 21. bis 23. August. Bereits am 24. August wird in der Geschäftsstelle des Thüringer Fußball-Verbandes die zweite Hauptrunde ausgelost.

Qualifikationsrunde (24. bis 26. Juli)

  • FC Thüringen Jena – TSV Motor Gispersleben
  • SV Eintracht Eisenberg – VfR Bad Lobenstein
  • VfL 1990 Gera – SV Germania Ilmenau
  • SV Schleusegrund Schönbrunn – SV 1879 Ehrenhain
  • SG Traktor Teichel – SG Lauscha/Neuhaus
  • SV 1911 Dingelstädt – SC Leinefelde 1912
  • SG VfB 1922 Bischofferode – FSG 99 Salza
  • SV 1921 Walldorf – SpVgg Siebleben 06
  • VfB 1919 Vacha – Herpfer SV 07
  • FC Union Mühlhausen – SV Wacker Bad Salzungen
  • SC 1918 Großengottern – Mosbacher SV

Erste Hauptrunde (21. bis 23. August)

  • Sieger Teichel/Lauscha – BSG Chemie Kahla
  • VfB 1909 Pößneck – FSV Schleiz
  • FSV 06 Eintracht Hildburghausen – SV 09 Arnstadt
  • Sieger Schönbrunn/Ehrenhain – FC Einheit Bad Berka
  • SV Schmölln 1913 – ZFC Meuselwitz
  • 1. FC Sonneberg 2004 – Sieger FC Thüringen Jena/TSV Motor Gispersleben
  • Sieger VfL Gera/SV Germania Ilmenau – FC Saalfeld
  • SV 08 Steinach – FC Thüringen Weida
  • Eurotrink Kickers FCL Gera – TSV Gera-Westvororte
  • SV Jena-Zwätzen – SV Empor Buttstädt
  • 1. FC Greiz – SV SCHOTT Jena
  • Sieger Eisenberg/Bad Lobenstein – FC Einheit Rudolstadt
  • TSV Kerspleben – SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla
  • SG ThalBürgel – SC 1903 Weimar
  • BSG Wismut Gera – SV Blau-Weiß Büßleben
  • Sieger Mühlhausen/Bad Salzungen – FC 02 Barchfeld
  • BSV Eintracht Sondershausen – SV Germania Wüstheuterode
  • SV Grün-Weiß Gospenroda – FC Borntal Erfurt
  • Sieger Bischofferode/FSG Salza – SV Blau-Weiß 91 Bad Frankenhausen
  • FC Schweina-Gumpelstadt – FC An der Fahner Höhe
  • SV Empor Walschleben – FSV 06 Kölleda
  • Sieger Vacha/Herpf – FSV Preußen Bad Langensalza
  • FSV Sömmerda – 1. FC Eichsfeld
  • SV Borsch 1925 – FC Rot-Weiß Erfurt
  • SV Grün-Weiß Siemerode – 1. Suhler SV 06
  • FC Zella-Mehlis – Sieger Großengottern/Mosbacher SV
  • FSV Wacker Gotha – VfL Meiningen
  • SpVgg Geratal – FSV Wacker Nordhausen
  • SG SV Hannovera Niedersachswerfen – FC Erfurt Nord
  • FSV 06 Ohratal – Sieger Dingelstädt/Leinefelde
  • Sieger Walldorf/Siebleben – 1. SC 1911 Heiligenstadt
  • Freilos: FC Carl Zeiss Jena