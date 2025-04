"Thüringenliga werde ich wohl nicht mehr erleben!"

Die Ansprüche in Sondershausen und Großrudestedt sind freilich etwas verschieden, denn es trifft immerhin der Verbandsliga-Absteiger auf den Aufsteiger. Markus Menke und Markus Lendrich sind in Ihren Teams absolute Leader und zeigen sich zwar zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, verraten aber auch woran es aktuell noch hapert...

Nach dem holprigen Saisonstart kann man mit Fug und Recht behaupten, dass die Eintracht aus Sonderhausen mittlerweile wohl nicht mehr zu den Wunschgegner gehört, auf die man am Wochenende treffen möchte. Schon gar nicht, wenn es sich dabei um eine Auswärtsfahrt handelt, denn der BSV hat sich in der Heimtabelle mittlerweile ganz nach oben geschoben. Dass es dann automatisch auswärts zu lediglich einem Sieg gereicht hat, lässt sich für Markus Menke nur mit einer gehörigen Portion Humor erklären: "Zuhause ist es am schönsten und tatsächlich sind in der Landesklasse die meisten Auswärtsspiele am Sonntag um 15 Uhr, wer hat da schon Lust drauf. (lacht) An sich kommen viele Teams über den Kampf und die Emotionen, welche im Fußball wichtig sind und eine Menge ausmachen können. Wenn ich wüsste woran es liegt, dann würde ich es ansprechen und vielleicht können wir es dann ändern. Schön spielen reicht halt nicht aus." Im Spiel gegen Großrudestedt soll sich an der Heimtabelle definitiv nichts ändern, denn man möchte laut Menke zumindest Platz 5 behalten und schielt auch noch ein wenig nach oben. "Der Tabellenplatz 5 ist vollkommen in Ordnung und die Zielstellung war unter den ersten fünf. Nach unten wollen wir natürlich nicht noch rutschen, aber ein oder zwei Plätze rauf wäre schon gut. Mit Erfurt Nord, Büßleben und Walschleben gibt es auch in der Landesklasse Spielstarke Teams, welche mit Sicherheit die Meisterschaft holen wollen."

Der mittlerweile 34-Jährige Offensivspieler hat schon einige Spiele auf dem Buckel und auch in Sondershausen schon eine Menge erlebt. Doch auf die Frage, was der aktuellen Eintracht fehlt um wieder ganz oben mitzuspielen und vielleicht auch langfristig wieder den Anspruch zu haben Verbandsliga zu spielen, findet auch er keine Antwort. "Ganz oft unterhalte ich mich darüber mit meinem Freund und Teamkollegen Passi (Patrick Rothe). Wir kennen es anders und vergleichen es oft mit früher, aber erklären können wir es uns auch nicht. Um den Schritt in die Thüringenliga zu gehen, muss eine Menge passieren. Sicher wird das nicht mehr in meiner Zeit sein, was ich schade finde. Da ich gerne nochmal ein Derby spielen würde. Gegen Wacker oder jetzt auch Bad Frankenhausen. Falls es mal dazu kommt, verbringe ich den Abend vorher mit meinem Freund Marcus Bödger zusammen beim Bierchen oder Radler (lacht)."

Träumen darf auch in Großrudestedt erlaubt sein, dort aber vom Klassenerhalt. Der Aufsteiger zeigt sich - anders wie der kommende Gegner - vor allem auswärts stabil, hat dafür aber eine gewisse für einen Aufsteiger untypische Heimschwäche. Für Kapitän Markus Lendrich eine Statistik, die ihm noch nicht aufgefallen war. "Die Heimtabelle kannte ich bis dato noch gar nicht, aber das ist gut zu wissen. Zum Glück ist es die Tabelle, die am Ende unwichtig ist. Vielleicht haben wir zuhause manchmal zu viel Druck verspürt und waren dem nicht gewachsen. Ich gehe aber davon aus, dass wir in den verbleibenden Heimspielen noch einige Punkte einfahren werden."

Ähnlich wie der andere Aufsteiger Bad Tennstedt hat auch Großrudestedt eine gewisse Konstanz in seine Leistungen bekommen und erhamstert sich Punkt für Punkt. Beide Teams haben immerhin schon sieben Mal Remis gespielt, was die Bedeutung von jedem einzelnen Zähler für den Klassenerhalt untermauert. Gerade die gute Phase nach der Winterpause war für Lendrich ungemein wichtig. "Wir haben gerade zum Start der Rückrunde sehr wichtige Punkte geholt. In drei Spielen sieben Punkte zu holen, ist für einen Aufsteiger top. Natürlich kommt dann auch mal die Zeit, in der du Punkte liegen lässt. Dass dies gerade in den direkten Duellen gegen Sömmerda und Gispersleben passiert ist, war natürlich nicht so gut. Wir haben das aber gut weggesteckt und bereiten uns jetzt auf die Crunchtime der Saison vor."

Für ein Resümee ist es nach gut 20 Spielen vielleicht zu früh, aber den Vergleich zwischen Kreisoberliga und Landesklasse kann der 27-Jährige bereits ziehen. "Natürlich ist die Landesklasse brutal stark. Eigentlich ziehe ich ungern Vergleiche zwischen den Ligen, weil ich von der Stärke der Vereine in der KOL Erfurt-Sömmerda auch überzeugt bin. Hier in der Liga fällt einfach noch mehr auf, dass du für Fehler definitiv krasser bestraft wirst als in anderen Ligen. Und wenn man dann die Qualität der Einzelspieler gerade in den Mannschaften im oberen Drittel sieht, da könnten einige noch ein bis zwei Ligen höher spielen. Das ist natürlich brutale Qualität und es macht Spaß gegen solche Spieler zu spielen. Nichts desto trotz stehen wir aktuell da, wo ich uns auch vor der Saison gesehen habe." so der neue Kapitän, der das Amt vor der Saison von Maik Berger übernommen hat. Diese Aufgabe meistert er mit viel Stolz und Leidenschaft und geht nun mit Vorfreude ins Duell auf den Göldner. "Ich freue mich durch meinen guten Kontakt zu Silvio Beer unglaublich darauf auf dem Göldner zu spielen. Sondershausen ist ne brutal starke Mannschaft. Sie hatten durch ihren Umbruch auch etwas Zeit gebraucht um sich einzuspielen, aber jetzt sieht man was da für Qualität im Kader ist. Das wird ne schwere Sache, aber wenn wir unbekümmert und ehrgeizig ran gehen, ist auch in Sondershausen was zu holen."

Da beide Teams - bis auf die Langzeitverletzten - soweit alle Mann an Bord erwarten, sind für die Trainer Axel Duft und Nico Rödiger alle Vorraussetzungen für ein gutes Landesklasse-Spiel geebnet.