„Thüringenliga? Vielleicht doch, Markus!“

– Foto: Jens Ortschig

Zwölf Monate später hat sich die Ausgangslage bei Eintracht Sondershausen jedoch grundlegend verändert: Die Eintracht grüßt von der Tabellenspitze der Landesklasse Staffel 2 – und plötzlich scheint vieles möglich.

Trotz der am letzten Wochenende eroberten Tabellenführung bleibt Markus Menke bodenständig und will von Aufstiegsträumereien nichts wissen. Der 35-Jährige bleibt seiner Linie treu – realistisch, fast schon mahnend: „Klar habe ich nichts gegen einen ersten Tabellenplatz in der Landesklasse, aber ich denke, um eine Chance in der Thüringenliga zu haben, sollte man die Landesklasse dominieren und nicht nur mit ein oder drei Punkten mehr aufsteigen.“ Ein Blick auf die Vorsaison bestätigt seine Worte. Teams wie zuletzt Büßleben taten sich nach dem Aufstieg schwer – ein warnendes Beispiel für Menke und seine Kollegen. Entsprechend zurückhaltend ordnet er die aktuelle Situation ein: „Von einem Aufstieg unsererseits will ich gar nicht sprechen, da es noch genug Spiele sind und viele gute Mannschaften noch kommen.“ Gerade die Konkurrenz schläft nicht: Walschleben und Erfurt Nord hat Menke weiterhin auf dem Zettel, die direkten Duelle stehen noch aus. Für ihn ist klar: „Ein Platz unter den ersten drei Mannschaften wäre schon sehr gut.“

Während Sondershausen also versucht, die Rolle des Gejagten anzunehmen, kämpft Kölleda aktuell mit ganz anderen Themen. Nach einer starken Vorrunde ist im neuen Kalenderjahr bislang der Wurm drin – ein Umstand, den Trainer Marco Schmeißer offen anspricht: „Es fehlt der letzte Wille und die Überzeugung, die Spiele mal wieder auf unsere Seite zu ziehen.“ Dabei sieht der Coach durchaus Qualität im eigenen Kader: „Wir haben tolle Fußballer in unseren Reihen, haben ebenso mit Startschwierigkeiten eine riesige Vorrunde gespielt, aber aktuell läuft es gar nicht.“

Um gegen den Tabellenführer bestehen zu können, setzt Schmeißer auf einen klaren Ansatz: zurück zu den Grundlagen. „Wir wollen an den Basics arbeiten, um wieder ein Erfolgserlebnis zu haben, aber am Wochenende wird es natürlich schwer.“ Gerade auswärts beim Spitzenreiter dürfte Kölleda besonders gefordert sein – gleichzeitig liegt genau darin die Chance, mit einer konzentrierten Leistung für eine Überraschung zu sorgen, die typisch für die letzten Ergebnisse der Liga wäre.

Fokus statt Träumerei

Bei aller Euphorie bleibt in Sondershausen der Blick klar auf das Hier und Jetzt gerichtet:

„Man sollte Woche für Woche gucken, dass man eine gute Leistung abruft. Der jetzige Stand ist nur ein Augenblick und noch lange nicht das Ende der Saison.“ so Markus Menke weiter. Und doch schwingt bei aller Zurückhaltung auch ein wenig Vorfreude mit. Mögliche Derbys in der Thüringenliga reizen: „Verlockend wären Spiele gegen Wacker oder Bad Frankenhausen – volle Stadien, kurze Wege.“ Ob es tatsächlich so weit kommt? Auch das lässt der Routinier offen – mit einem Augenzwinkern: „Und ob ich mit 35 nochmal Thüringenliga spielen werde, steht noch auf einem anderen Blatt.“

Klar ist: Das Duell in Sondershausen könnte ein weiterer Baustein auf dem Weg in einen packenden Saisonendspurt - ähnlich wie in der Vorsaison - werden. Spannung ist garantiert – mit unterschiedlichen Vorzeichen auf beiden Seiten.