Thüringenliga: Auf- und Abstiegschaos mit vielen offenen Szenarien

Unklarheit pur in der Thüringenliga: Steigt SCHOTT Jena auf? Geratal womöglich noch ab? – Foto: © Julius Schwalenberg

Zwischen Minimum einem und maximal fünf Absteigern scheint aktuell alles möglich. Die Gründe dafür liegen in einer komplexen Kettenreaktion aus Aufstiegsentscheidungen, Verzichten (wir berichteten ) und möglichen Abstiegen aus höheren Ligen.

Aufstieg von SCHOTT Jena: Ein Platz wird in der Thüringenliga frei → - 1 Absteiger Kein Aufstieg: Kein zusätzlicher Platz → + 1 Absteiger

Im Zentrum der aktuellen Diskussion steht SCHOTT Jena. Der Verein hat zwar fristgerecht die Unterlagen für den Aufstieg in die Oberliga beim NOFV eingereicht, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus. Nach FuPa-Informationen werden weiterhin wirtschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen beim SV SCHOTT geprüft.

Zusatzfaktor Rudolstadt: Rudolstadt hat aktuell sieben Punkte Vorsprung bei noch drei Spielen. Ein Abstieg ist unwahrscheinlich, aber rechnerisch noch möglich.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Situation in der Oberliga: Heiligenstadt steht sportlich vor dem Abstieg – dieser gilt als nahezu sicher. Sollte dieser Abstieg eintreten, belegt Heiligenstadt in der kommenden Saison einen Platz in der Thüringenliga.

Die Auswirkungen:

Heiligenstadt steigt ab: +1 Absteiger aus der Thüringenliga

Rudolstadt steigt ebenfalls ab: +1 weiterer Absteiger

3. Überraschung aus den Landesklassen: Kaum Aufsteiger?

Eine völlig neue Dynamik bringt die Situation in den Landesklassen: In den Landesklassen 2 und 3 haben die aktuell ersten drei Teams ihren Aufstiegsverzicht erklärt. Auch Teams, die noch Platz vier erreichen könnten (letzter möglicher Aufstiegsrang), zeigen nach einer ersten FuPa-Umfrage bislang keine Ambitionen. Sollt eine Mannschaft bis zum 31. Mai den Aufstiegsverzicht noch nachmelden, wäre dies nur mit Sanktionen (1.000 Euro Strafe, fünf Punkte Abzug zur neuen Saison) noch möglich.

Wenn sich das bestätigt:

Es gäbe nur einen Aufsteiger (aus Landesklasse 1)

Dadurch würden weniger Plätze in der Thüringenliga benötigt

→ Reduzierung der Absteigerzahl -2 Absteiger

Wichtig: Diese Lage ist noch nicht final bestätigt, da nicht alle Vereine ihre Entscheidung abschließend kommuniziert haben.

4. Mögliche Szenarien im Überblick

🔴 Worst Case (maximale Absteigeranzahl – bis zu 5 Teams)

SCHOTT Jena steigt nicht auf

Heiligenstadt steigt ab

Rudolstadt steigt ebenfalls ab

Alle Landesklassen stellen Aufsteiger

➡️ Ergebnis: Bis zu 5 Absteiger

🟠 Klassisches Szenario (lange Zeit erwartet – 3 bis 4 Absteiger)

SCHOTT Jena steigt auf oder nicht

Heiligenstadt steigt ab

Rudolstadt hält die Klasse

Je ein Aufsteiger aus den Landesklassen

➡️ Ergebnis: 3 bis 4 Absteiger

🟢 Aktuell realistisches Szenario (nur 2 Absteiger)

SCHOTT Jena steigt nicht auf

Heiligenstadt steigt ab

Rudolstadt hält die Oberliga

Nur ein Aufsteiger aus der Landesklasse 1

➡️ Ergebnis: Nur 2 Absteiger

🟣 Best Case (minimale Absteigerzahl - nur ein Absteiger)

SCHOTT Jena steigt auf

Heiligenstadt steigt ab

Rudolstadt hält die Oberliga

Nur ein Aufsteiger aus der Landesklasse 1

➡️ Ergebnis: Nur 1 Absteiger

5. Kettenreaktionen in den Landesklassen

Wenn keine Aufsteiger aus Landesklasse 2 und 3 kommen,

→ bleiben dort mehr Teams in der Liga

→ und die Absteigerzahl steigt dort von 3 auf 4 Teams

Das Problem wird also lediglich „nach unten weitergereicht“.

6. Fazit: Maximale Unsicherheit bis zum Schluss

Die Thüringenliga erlebt ein Saisonfinale mit außergewöhnlicher Unsicherheit. Während sportlich um Punkte gekämpft wird, hängt die tatsächliche Ligazugehörigkeit vieler Teams von Entscheidungen ab, die außerhalb des Spielfelds getroffen werden. Noch vor wenigen Tagen galt eine Abstiegszahl von mindestens vier Teams als wahrscheinlich – inzwischen ist sogar ein Szenario mit nur zwei Absteigern realistisch.

Klar ist: Planungssicherheit gibt es aktuell nicht

Viele Vereine im Tabellenkeller werden wohl bis zum letzten Spieltag – und darüber hinaus – zittern müssen. Die endgültige Auflösung dieses Szenarios wird erst fallen, wenn alle Entscheidungen rund um Aufstieg, Verzicht und Abstieg offiziell bestätigt sind. Bis dahin bleibt die Thüringenliga ein Paradebeispiel für die Komplexität des Ligensystems im Amateurfußball.