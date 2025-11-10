Der 17. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems brachte packende Partien, überraschende Wendungen und einige deutliche Ergebnisse. Spitzenreiter SV Thüle sicherte sich in letzter Minute einen wichtigen Sieg und demonstrierte einmal mehr seine Tabellenführung, während RW Damme mit einem Kantersieg seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Auch die Verfolger wie VfL Oythe zeigten sich von ihrer besten Seite und setzten mit einem 5:1-Erfolg ein deutliches Ausrufezeichen. Im Mittelfeld und Keller der Tabelle wurde hart gekämpft, wobei Teams wie Bethen, Brockdorf und Hansa Friesoythe wichtige Punkte einfahren konnten, die den weiteren Saisonverlauf entscheidend beeinflussen.

Bethen erwischte einen starken Start und konnte durch einen frühen Treffer die Partie in die Hand nehmen. In der Schlussphase gelang Bethen der entscheidende Treffer zum 2:0. Holdorf kämpfte sich zurück und verkürzte, doch die Defensive der Gastgeber hielt stand. Mit dem Sieg verschafft sich Bethen etwas Luft im Tabellenkeller, während Holdorf weiter um einen Platz im Mittelfeld ringt.

Thüle zeigte eine ungewohnte durchwachsene Vorstellung und wartete mit dem Siegtreffer bis in die 90. Minute. Das Spiel war geprägt von Zweikämpfen im Mittelfeld und wenigen klaren Torchancen. Dennoch steht fest: mit dem Sieg bleibt Thüle unangefochten an der Tabellenspitze und zeigt erneut seine Konstanz.

Die Friesoyther starteten druckvoll und erspielten sich zahlreiche Chancen, während Petersdorf offensiv kaum Akzente setzen konnte. Schon vor der Pause war die Partie durch drei Tore praktisch entschieden. Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Hansa das Geschehen und legte einen weiteren Treffer nach. Der klare 4:0-Erfolg festigt den Platz der Friesoyther in den Top Ten der Tabelle.

Brockdorf zeigte von Beginn an viel Engagement und ging früh in Führung. Frisia Goldenstedt kämpfte verbissen um den Ausgleich, erzielte diesen auch, musste dann rund 20 Minuten vor Schluss den Nackenschlag hinnehmen. Frisia bleibt mit der Niederlage Vorletzter, während Brockdorf im Mittelfeld weiter Boden gutmacht.

Lutten überzeugte vor heimischem Publikum durch eine disziplinierte Leistung und setzte die Gäste früh unter Druck. Nach dem Rückstand kämpften die Hausherren zurück und drehten die Partie mit Toren kurz vor der Halbzeit und in der Schlussphase. Am Ende belohnte sich Lutten für den Einsatz mit einem verdienten Heimsieg.

Altenoythe erwischte einen starken Start und ging nach knapp 30 Minuten in Führung, während Osterfeine offensiv zu unpräzise agierte. Trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs blieb Altenoythe die aktivere Mannschaft und nutzte Lücken in der Defensive konsequent. In der zweiten Hälfte sorgten die Gäste mit zwei weiteren Treffern für die Entscheidung. Osterfeine zeigte Kampfgeist, musste sich aber letztlich geschlagen geben.

Damme dominierte die Partie von der ersten Minute an und ließ Höltinghausen keine Chance, ins Spiel zu finden. Zur Halbzeit stand es noch nur 2:0, doch In der zweiten Hälfte legte Damme fünf weitere Tore nach und machte den Kantersieg perfekt. Mit diesem Resultat festigt RW Damme den dritten Tabellenplatz und zeigt seine Offensivstärke eindrucksvoll.