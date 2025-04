Thüle in Petersdorf mit Chance auf Revanche für das Hinspiel

Am Mittwochabend empfängt der SV Petersdorf im Nachholspiel des 19. Spieltags den SV Thüle. Beide Teams stehen nahezu identisch in der Tabelle und werden mit dem Abstiegskampf aller Wahrscheinlichkeit nach nichts mehr zu tun haben. Dennoch hat der SV Thüle noch eine Rechnung aus dem Hinspiel zu begleichen.

Beide Mannschaften stehen aktuell mit 34 Punkten im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Einzig allein das etwas bessere Torverhältnis verschaffte dem SV Thüle Platz elf, direkt dahinter auf Platz zwölf folgt der SV Petersorf. Auch die derzeitige Form der beiden Akteure ähnelt sich – Niederlagen und Siege wechseln regelmäßig. Der SV Thüle musst zuletzt allerdings eine herbe 1:5-Niederlage schlucken, wenn auch beim starken Tabellenzweiten SV Altenoythe. Auch der SV Petersorf verlor am vergangenen Spieltag – auswärts bei Rot-Weiß Damme gab es eine knappe 2:3-Niederlage. Die eigentliche Brisanz des anstehenden Spiels entsteht aber auch aus dem Hinspiel. Damals führte der SV Thüle vor heimischer Kulisse früh mit 1:0, musste dann aber noch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Ausgleich der Gäste hinnehmen, erzielt von Robert Plichta. An diesem Namen werden alle, die es mit dem SV Thüle halten, sich bis heute erinnern. Dennoch genau dieser Robert Pflichta war es damals, der in der 91. Spielminute tatsächlich noch seinen Doppelpack schnürte, die Partei quasi im Alleingang drehte und somit den Auswärtssieg für den SV Petersdorf bescherte. Das anstehende Rückspiel bringt also eine heiße Vorgeschichte und damit auch eine durchaus aufgeladene Grundstimmung mit sich – vorbeischauen wird sich definitiv lohen.