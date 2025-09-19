 2025-09-18T06:43:20.841Z

Allgemeines
Thüle im Gipfeltreffen gegen Oythe – Alles oder nichts in Brockdorf

SV Molbergen – RW Damme: Wer bleibt dran an der Spitze?

Am kommenden Wochenende steht der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an – und er hat es in sich. Während Spitzenreiter VfL Oythe im Topduell beim Tabellendritten SV Thüle seine weiße Weste verteidigen will, lauert Verfolger SV Altenoythe auf einen Ausrutscher des Leaders. Im Tabellenkeller kommt es zum brisanten Abstiegsduell zwischen GW Brockdorf und dem stark angeschlagenen Schlusslicht SV Rot-Weiss Visbek. Spannung verspricht auch das breite Mittelfeld, in dem sich zahlreiche Teams mit direkten Duellen eine gute Ausgangsposition sichern wollen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Thüle
SV ThüleSV Thüle
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe
15:00

Spitzenspiel pur: Der Tabellendritte Thüle empfängt den Primus Oythe. Beide Teams haben mit Offensivstärke überzeugt – Thüle traf schon 30-mal, Oythe sogar 32-mal. Besonders brisant: Oythe will den Vorsprung unbedingt ausbauen. Thüle könnte mit einem Heimsieg gleichziehen und das Spitzenrennen neu aufmischen – Bezirksliga pur.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Molbergen
SV MolbergenSV Molbergen
RW Damme
RW DammeRW Damme
15:00

Molbergen (5.) trifft auf Damme (4.), beide mit 15 Punkten punktgleich. Während Molbergen zuletzt gegen Brockdorf 3:1 gewann, konnte Damme sich mit 4:3 gegen Bethen durchsetzen. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg der Spitzengruppe annähern.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Bethen
SV BethenSV Bethen
SV Schwarz-Weiß Osterfeine
SV Schwarz-Weiß OsterfeineOsterfeine
15:00

Bethen steckt als Aufsteiger mit nur sieben Zählern im Tabellenkeller. Nach dem 3:6 in Petersdorf muss dringend gepunktet werden. (Ebenfalls Aufsteiger) Osterfeine dagegen brillierte zuletzt beim 11:0 gegen Visbek und ist offensiv derzeit kaum zu stoppen. Für Bethen wird es ein echter Härtetest gegen die formstarke Offensive.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Frisia Goldenstedt
TuS Frisia GoldenstedtTuS Frisia
TuS Lutten
TuS LuttenTuS Lutten
15:00

Goldenstedt rangiert mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zählbares. Am letzten Spieltag gelang mit dem 2:1 gegen Lastrup ein kleiner Befreiungsschlag. Lutten dagegen gewann gegen Friesoythe und kletterte ins obere Mittelfeld. Es wird spannend, ob Goldenstedt den Schwung mitnehmen kann.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Amasya Spor Lohne
SV Amasya Spor LohneAmasya Lohne
SV Hansa Friesoythe
SV Hansa FriesoytheSV Hansa
15:00

Amasya Spor wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und ist mit zwei Punkten Tabellenletzter. Die Defensive offenbarte auch beim 0:7 in Oythe große Schwächen. Friesoythe musste sich zwar mit 1:2 Lutten geschlagen geben, steht 14 Punkten aber weiterhin sehr ordentlich da. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
FC Lastrup
FC LastrupFC Lastrup
15:00

Altenoythe ist als Tabellenzweiter klarer Favorit gegen den Zwölften aus Lastrup. Der SVA gewann zuletzt 3:2 gegen Petersdorf und bleibt Spitzenreiter Oythe dicht auf den Fersen. Lastrup hingegen ist seit zwei Spielen sieglos und wackelt im unteren Mittelfeld. Die Favoritenrolle ist klar verteilt.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Petersdorf
SV PetersdorfPetersdorf
SV Höltinghausen
SV HöltinghausenSV Höltingh.
15:00

Petersdorf zeigte sich am Mittwoch torhungrig beim 6:3 gegen Bethen. Dennoch rangiert das Team im Tabellenmittelfeld und muss nachlegen, um den Anschluss zu halten. Höltinghausen kassierte bereits 21 Gegentore und spielte zuletzt 2:2 in Lutten. Es dürfte ein offenes Duell mit vielen Toren werden.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
GW Brockdorf
GW BrockdorfGW Brockdorf
SV Rot-Weiss Visbek
SV Rot-Weiss VisbekSV RW Visbek
15:00

Brockdorf steht mit sechs Punkten nur knapp über dem Strich und will gegen den Vorletzten Visbek dringend siegen. Die Defensive bleibt ein Sorgenkind, zuletzt setzte es ein 1:3 in Molbergen. Visbek hat nach neun Spielen erst drei Zähler und mit 39 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Für beide Mannschaften ist dieses Kellerduell ein wegweisendes Spiel.

