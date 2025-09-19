Am kommenden Wochenende steht der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an – und er hat es in sich. Während Spitzenreiter VfL Oythe im Topduell beim Tabellendritten SV Thüle seine weiße Weste verteidigen will, lauert Verfolger SV Altenoythe auf einen Ausrutscher des Leaders. Im Tabellenkeller kommt es zum brisanten Abstiegsduell zwischen GW Brockdorf und dem stark angeschlagenen Schlusslicht SV Rot-Weiss Visbek. Spannung verspricht auch das breite Mittelfeld, in dem sich zahlreiche Teams mit direkten Duellen eine gute Ausgangsposition sichern wollen.
Spitzenspiel pur: Der Tabellendritte Thüle empfängt den Primus Oythe. Beide Teams haben mit Offensivstärke überzeugt – Thüle traf schon 30-mal, Oythe sogar 32-mal. Besonders brisant: Oythe will den Vorsprung unbedingt ausbauen. Thüle könnte mit einem Heimsieg gleichziehen und das Spitzenrennen neu aufmischen – Bezirksliga pur.
Molbergen (5.) trifft auf Damme (4.), beide mit 15 Punkten punktgleich. Während Molbergen zuletzt gegen Brockdorf 3:1 gewann, konnte Damme sich mit 4:3 gegen Bethen durchsetzen. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg der Spitzengruppe annähern.
Bethen steckt als Aufsteiger mit nur sieben Zählern im Tabellenkeller. Nach dem 3:6 in Petersdorf muss dringend gepunktet werden. (Ebenfalls Aufsteiger) Osterfeine dagegen brillierte zuletzt beim 11:0 gegen Visbek und ist offensiv derzeit kaum zu stoppen. Für Bethen wird es ein echter Härtetest gegen die formstarke Offensive.
Goldenstedt rangiert mit sechs Punkten auf einem Abstiegsplatz und braucht dringend Zählbares. Am letzten Spieltag gelang mit dem 2:1 gegen Lastrup ein kleiner Befreiungsschlag. Lutten dagegen gewann gegen Friesoythe und kletterte ins obere Mittelfeld. Es wird spannend, ob Goldenstedt den Schwung mitnehmen kann.
Amasya Spor wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg und ist mit zwei Punkten Tabellenletzter. Die Defensive offenbarte auch beim 0:7 in Oythe große Schwächen. Friesoythe musste sich zwar mit 1:2 Lutten geschlagen geben, steht 14 Punkten aber weiterhin sehr ordentlich da. Alles andere als ein Auswärtssieg wäre eine Überraschung.
Altenoythe ist als Tabellenzweiter klarer Favorit gegen den Zwölften aus Lastrup. Der SVA gewann zuletzt 3:2 gegen Petersdorf und bleibt Spitzenreiter Oythe dicht auf den Fersen. Lastrup hingegen ist seit zwei Spielen sieglos und wackelt im unteren Mittelfeld. Die Favoritenrolle ist klar verteilt.
Petersdorf zeigte sich am Mittwoch torhungrig beim 6:3 gegen Bethen. Dennoch rangiert das Team im Tabellenmittelfeld und muss nachlegen, um den Anschluss zu halten. Höltinghausen kassierte bereits 21 Gegentore und spielte zuletzt 2:2 in Lutten. Es dürfte ein offenes Duell mit vielen Toren werden.
Brockdorf steht mit sechs Punkten nur knapp über dem Strich und will gegen den Vorletzten Visbek dringend siegen. Die Defensive bleibt ein Sorgenkind, zuletzt setzte es ein 1:3 in Molbergen. Visbek hat nach neun Spielen erst drei Zähler und mit 39 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Für beide Mannschaften ist dieses Kellerduell ein wegweisendes Spiel.