Am kommenden Wochenende steht der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems an – und er hat es in sich. Während Spitzenreiter VfL Oythe im Topduell beim Tabellendritten SV Thüle seine weiße Weste verteidigen will, lauert Verfolger SV Altenoythe auf einen Ausrutscher des Leaders. Im Tabellenkeller kommt es zum brisanten Abstiegsduell zwischen GW Brockdorf und dem stark angeschlagenen Schlusslicht SV Rot-Weiss Visbek. Spannung verspricht auch das breite Mittelfeld, in dem sich zahlreiche Teams mit direkten Duellen eine gute Ausgangsposition sichern wollen.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Thüle SV Thüle VfL Oythe VfL Oythe 15:00

Spitzenspiel pur: Der Tabellendritte Thüle empfängt den Primus Oythe. Beide Teams haben mit Offensivstärke überzeugt – Thüle traf schon 30-mal, Oythe sogar 32-mal. Besonders brisant: Oythe will den Vorsprung unbedingt ausbauen. Thüle könnte mit einem Heimsieg gleichziehen und das Spitzenrennen neu aufmischen – Bezirksliga pur.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr SV Molbergen SV Molbergen RW Damme RW Damme 15:00

Molbergen (5.) trifft auf Damme (4.), beide mit 15 Punkten punktgleich. Während Molbergen zuletzt gegen Brockdorf 3:1 gewann, konnte Damme sich mit 4:3 gegen Bethen durchsetzen. Beide Teams wollen sich mit einem Sieg der Spitzengruppe annähern.

Bethen steckt als Aufsteiger mit nur sieben Zählern im Tabellenkeller. Nach dem 3:6 in Petersdorf muss dringend gepunktet werden. (Ebenfalls Aufsteiger) Osterfeine dagegen brillierte zuletzt beim 11:0 gegen Visbek und ist offensiv derzeit kaum zu stoppen. Für Bethen wird es ein echter Härtetest gegen die formstarke Offensive.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr TuS Frisia Goldenstedt TuS Frisia TuS Lutten TuS Lutten 15:00