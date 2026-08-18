Thüle, Damme und Friesoythe marschieren – Verfolger bleiben dran

– Foto: Robert Gertzen

Der dritte Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 hat an der Tabellenspitze für klare Verhältnisse gesorgt. Der SV Thüle, RW Damme und der SV Hansa Friesoythe bleiben mit jeweils neun Punkten verlustpunktfrei. Dahinter hält SFN Vechta den Anschluss, während VfL Oythe und FC Lastrup nach ihren Siegen ebenfalls in der Spitzengruppe bleiben.

Der SV Bethen hat beim FC Lastrup einen überraschend deutlichen Auswärtssieg eingefahren. Mit 3:0 setzte sich Bethen beim bisherigen Tabellenfünften durch und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Lastrup musste dagegen nach zwei Erfolgen die erste Niederlage hinnehmen und verpasste den Sprung in die Spitzengruppe.

Der SV Thüle bleibt das Maß der Dinge. Gegen den weiterhin punkt- und torlosen SV Molbergen setzte sich der Spitzenreiter souverän mit 3:0 durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Mit 13:2 Toren stellt Thüle zudem die beste Offensive der Liga und bleibt gemeinsam mit Damme und Friesoythe verlustpunktfrei.

RW Damme bleibt ebenfalls makellos. Im Derby gegen den SV Holdorf setzte sich Damme klar mit 4:0 durch und bestätigte damit seine starke Frühform. Zwölf erzielte Tore bei nur einem Gegentreffer unterstreichen den starken Saisonstart des Tabellenzweiten.

SFN Vechta bleibt weiter ungeschlagen. Gegen den punktlosen TuS Lutten setzte sich der Absteiger souverän mit 3:0 durch und verbuchte damit den zweiten Sieg der Saison. Mit sieben Punkten steht Vechta auf Rang vier und hält den Kontakt zu den drei verlustpunktfreien Teams an der Spitze.

Auch der SV Hansa Friesoythe marschiert weiter ohne Punktverlust durch die Saison. Gegen den SV Höltinghausen setzte sich Friesoythe mit 5:2 durch und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Höltinghausen musste damit bereits die zweite Niederlage hinnehmen und kassierte in drei Partien elf Gegentore.

GW Brockdorf hat einen knappen Heimsieg gegen den Aufsteiger SV Falke Steinfeld gefeiert. Ein Treffer genügte, um sich mit 1:0 durchzusetzen und den zweiten Sieg der Saison einzufahren. Steinfeld musste dagegen bereits die zweite Niederlage in Folge hinnehmen und bleibt mit drei Punkten im unteren Tabellenmittelfeld.

Der VfL Oythe hat nach der Niederlage in Emstekerfeld zurück in die Erfolgsspur gefunden. Bei Amasya Spor Lohne setzte sich Oythe mit 2:0 durch und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Amasya kassierte dagegen die zweite Niederlage in Folge und steht nach drei Spielen bei drei Punkten.