Thüle bleibt oben dran – Amasya feiert wichtigen Heimsieg

– Foto: Robert Gertzen

Die Nachholspiele in der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 4 brachten am Freitag wichtige Entscheidungen im oberen und unteren Tabellenbereich. Während der SV Thüle den Druck auf die Spitzenteams hochhielt, sammelten auch der SV Höltinghausen und SV Amasya Spor Lohne wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Vor allem für Goldenstedt wird die Lage nach der nächsten Niederlage zunehmend aussichtslos.

Der SV Thüle erfüllte seine Pflichtaufgabe souverän und setzte sich klar mit 4:0 gegen GW Brockdorf durch. Mit dem deutlichen Heimsieg festigte Thüle den dritten Tabellenplatz . Brockdorf hingegen verpasste die Chance, sich weiter vom unteren Tabellenbereich abzusetzen, ist aber bereits gerettet.

Der SV Höltinghausen feierte einen offensiv starken Heimsieg. Gegen den TuS Frisia Goldenstedt setzte sich Höltinghausen mit 5:2 durch. Goldenstedt bleibt nach der erneuten Niederlage abgeschlagen Tabellenletzter und wird nächstes Jahr Kreisliga spielen.