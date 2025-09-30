Thronwechsel in Mersch: der „Zar“ ist zurück!

Wie die sportliche Leitung des FC Marisca Mersch FuPa Luxemburg gegenüber am Dienstagnachmittag bestätigt hat und wie wir wenige Stunden später bereits kurz berichteten, ist Mikhail Zaritski als Cheftrainer der 1.Mannschaft zurück zum FC Marisca Mersch gekehrt. Auch sein Co-Trainer Taras Senkiv gibt sein Comeback, wie der Verein in den sozialen Netzwerken bekanntgab (s.u.).

Laut den FuPa gegenüber getätigten Angaben sei es nicht leicht gewesen, die Entscheidung zu treffen, sich von Patrick Alves Da Mota zu trennen. Nicht alleine die Ergebnisse sondern vor allem die Art und Weise, wie diese in den letzten zwei bis drei Wochen entstanden, trugen dazu bei, dass man sich dazu entschied, einen neuen Trainer zu verpflichten.