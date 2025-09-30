Thronwechsel in Mersch: der „Zar“ ist zurück!

Wie die sportliche Leitung des FC Marisca Mersch FuPa Luxemburg gegenüber am Dienstagnachmittag bestätigt hat und wie wir wenige Stunden später bereits kurz berichteten, ist Mikhail Zaritski als Cheftrainer der 1.Mannschaft zurück zum FC Marisca Mersch gekehrt. Auch sein Co-Trainer Taras Senkiv gibt sein Comeback, wie der Verein in den sozialen Netzwerken bekanntgab (s.u.).
Laut den FuPa gegenüber getätigten Angaben sei es nicht leicht gewesen, die Entscheidung zu treffen, sich von Patrick Alves Da Mota zu trennen. Nicht alleine die Ergebnisse sondern vor allem die Art und Weise, wie diese in den letzten zwei bis drei Wochen entstanden, trugen dazu bei, dass man sich dazu entschied, einen neuen Trainer zu verpflichten.
Mitte September verlor Mersch beim bis dahin sieglosen Aufsteiger Lorentzweiler, es folgte ein wenig glanzvoller Sieg nach Verlängerung im Pokalspiel bei der zwei Klassen tiefer spielenden AS Red Black Luxemburg und eine derbe 0:3-Heimpleite am vergangenen Wochenende gegen Berburg. In der Liga verlor man zuletzt vier Spiele in Folge.
Mikhail Zaritski war von 2021 bis 2024 bereits Trainer beim FC Marisca, führte den Verein als Zweitligist 2023 erstmals in seiner Vereinsgeschichte ins Pokalfinale und in die BGL Ligue.