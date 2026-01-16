Thorsten Szesniak verlässt FV Lörrach-Brombach nach dieser Saison

Seine Pressemitteilung leitete der FVLB mit der Information ein, dass Szesnaik das Landesligateam "auf Wunsch des Vereins bis zum Saisonende coachen wird. Nach einer gemeinsamen Analyse des bisherigen Saisonverlaufs wurde diese wichtige Entscheidung in der Winterpause getroffen und beim Grüttclub ist man froh und dankbar, dass der Chefcoach, zusammen mit seinem Co-Trainer Dennis Weiß, bis zum Sommer an Bord bleibt. Damit unterstreichen der Verein und die Sportliche Leitung ihr vollstes Vertrauen in das Trainerteam und auch die Mannschaft hat diese Entscheidung erfreut aufgenommen".

Beim FV Lörrach-Brombach steht zur kommenden Saison ein Wechsel auf der Trainerposition bevor. Wie der Landesligist mitteilte, werden sich die Wege des Vereins und des Chefcoaches Thorsten Szesniak nach Ablauf dieser Runde trennen. Der 48-Jährige wird dann fast dreieinhalb Jahre im Amt gewesen sein.

Szesniak habe die Mannschaft im März 2023 zu einem sehr schwierigen Zeitpunkt übernommen, "als das Team nach dem Abstieg aus der Oberliga Baden-Württemberg in der Verbandsliga Südbaden aufgrund des personellen Umbruchs erneut in akute Abstiegsnöte geriet". Nach dem damaligen Trainerwechsel schaffte Szesniak mit der Mannschaft den Klassenerhalt.

Wiederum seien der Verein und Szesniak "in den vertrauensvollen Gesprächen in der Winterpause allerdings übereingekommen, die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit am Ende der Saison 2025/2026 nach über drei Jahren nicht fortzusetzen. Diese Entscheidung erfolgte im besten gegenseitigen Einvernehmen und großer Wertschätzung. Wir alle hoffen, dass durch diese Entscheidung die Mannschaft jetzt noch einmal neue Impulse erhält".

"Schon zum damaligen Zeitpunkt war klar, dass die zweite Saison nach dem Abstieg nicht einfacher wird und die Mannschaft musste am Ende der Spielzeit 2023/2024 leider in den sauren Apfel des Abstiegs beißen. Die jugendliche Unerfahrenheit der vielen aus dem eigenen Nachwuchs kommenden Talente spielte dabei eine nicht unwesentliche Rolle.Im Vordergrund stand aus Sicht des Vereins und der beiden Trainer aber immer die Weiterentwicklung der jungen Spieler in sportlicher und menschlicher Hinsicht", heißt es in der Mitteilung weiter.

"Das Trainerteam und die Sportliche Leitung des FVLB sind zuversichtlich, dass die Mannschaft nach der Winterpause bestens motiviert und gut vorbereitet in die restlichen Saisonspiele geht und ihr Leistungsvermögen besser als in der Vorrunde abruft", so der Club über das Ziel für diese Spielzeit. In der Landesliga überwintert Lörrach-Brombach auf dem zehnten Tabellenplatz.

"Nach der Hinrunde und meiner Analyse vom bisherigen Saisonverlauf (auch über das gesamte Kalenderjahr 2025) fanden konstruktive und respektvolle Gespräche mit dem Verein statt. Es war klar, dass niemand mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein kann", wird Szesniak in der FVLB-Mitteilung zitiert. "Der Anspruch ans Team vom Verein und von mir persönlich ist höher als die aktuelle Tabellensituation. Das Ergebnis, sich im Sommer auf der Trainerposition zu verändern, wurde von beiden Seiten offen und ehrlich als Maßnahme diskutiert. Mit dem Ergebnis, dass im Sinne des Vereins (der über Allen / Allem steht) hier die Mannschaft den Impuls erhält, den es braucht, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen."

"Ich denke, dieser Schritt setzt Energien bei den Spielern frei um erfolgreich(er) zu spielen. Die respektvolle und wertschätzende Art und Weise, wie diese inhaltlich schwierigen Gespräche stattfanden, zeugt von großem Vertrauen", so Szesniak weiter. "Ich bin mir sicher, dass wir die restliche Saison unter diesen Voraussetzungen bestmöglich beenden werden. Noch ist es für Worte des Abschieds zu früh und ich freue mich auf die restlichen Spiele als Trainer der 1. Mannschaft“.