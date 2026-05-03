Thorsten Szesniak übernimmt neue Funktion beim FV Lörrach-Brombach von Matthias Konzok · Heute, 18:26 Uhr · 0 Leser

Bleibt im Grütt tätig: Thorsten Szesniak | Foto: FVLB

Nach dieser Saison wird Thorsten Szesniak bekanntermaßen das Traineramt beim FV Lörrach-Brombach abgeben. Bereits in der Winterpause hatte der Landesligist über diesen Schritt informiert, mit Fabio Muto konnte der Nachfolger zwischenzeitlich benannt werden. Dem Verein wird der 48-Jährige jedoch in anderer Funktion erhalten bleiben. Darüber informierte der FVLB in nachfolgender Mitteilung: Die Ausbildung von Nachwuchsfußballerinnen- und fußballern genießt beim FV Lörrach-Brombach bekanntlich seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. Die Durchlässigkeit vom Jugendbereich in die Aktivmannschaften ist sehr hoch und liegt uns sehr am Herzen. Dabei konzentriert sich die Entwicklung speziell auf die Talente im Grütt und ab der Saison 2026/2027 kann die Nachwuchsabteilung auf die fachkundige Expertise von Thorsten Szesniak zurückgreifen. Er wird als Leiter Spielerentwicklung der U16- bis U19-Junioren dem FVLB auch zukünftig erhalten bleiben.

Thorsten Szesniak ist im Sommer 2022 als U14-Trainer zur Nachwuchsabteilung des FVLB gestoßen. Im Frühjahr 2023 hat er die 1. Mannschaft in der Verbandsliga Südbaden übernommen, blieb nach dem Abstieg eine Saison später aber an Bord und coachte seither das Team in der Landesliga. In der Winterpause 2026 einigten sich die Sportliche Leitung des FVLB und Thorsten Szesniak auf ein Ende der Trainertätigkeit bei der 1. Mannschaft zum Ende der laufenden Saison. Mit dem Signal von Thorsten Szesniak, wonach er sich eine Tätigkeit in der Nachwuchsabteilung des FVLB vorstellen könne, wurden die Gespräche im Hinblick auf die weitere Entwicklung der vielen Talente im Grütt aufgenommen und die zukünftige Tätigkeit intensiv besprochen. Nach dem Ergebnis der Gespräche wird Thorsten Szesniak zukünftig für die individuelle Förderung der Talente der U16- bis U19-Junioren verantwortlich sein. Des Weiteren wird er gemeinsam mit den Trainern an einer weiteren Vereinheitlichung der Spielprinzipien und Trainingsarbeit arbeiten.