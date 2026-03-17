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Thorsten Rieck: "Hauptsache wir schießen mehr Tore als der Gegner"
Torjäger Thorsten Rieck hält den SV Westerheim mit seinen Toren im Aufstiegsrennen
Thorsten Rieck gehört in dieser Saison zu den prägenden Spielern der Bezirksliga Donau/Iller. Mit 19 Treffern in 17 Spielen führt der 26-Jährige die Torjägerliste an und liegt damit deutlich vor Timo Bemsel vom TSV Langenau, der bislang 15 Tore erzielt hat. Für den SV Westerheim, der in seinem zweiten Jahr in der Bezirksliga mit 32 Punkten nur einen Zähler hinter Tabellenführer Öpfingen steht, ist Rieck ein entscheidender Faktor im Aufstiegsrennen.
Dabei gibt sich der Angreifer selbst zurückhaltend, wenn es um die Gründe für seinen Erfolg geht. „Ein wirkliches Erfolgsgeheimnis hab ich nicht. Ich versuche mich einfach für jedes Spiel gut vorzubereiten und die Chancen, die mir meine Mitspieler ermöglichen, zu nutzen.“ Die Zahlen sprechen dennoch eine klare Sprache: Bereits in den vergangenen Spielzeiten hatte Rieck mit 38 Toren im Aufstiegsjahr in der Kreisliga A1 Donau/Iller (Saison 2023/24) und 26 Treffern im Jahr darauf seine Abschlussstärke unter Beweis gestellt.
Team vor persönlichem Erfolg
Trotz seiner individuellen Erfolge stellt Rieck den Mannschaftserfolg konsequent in den Vordergrund. Auf die Frage nach der Torjägerkanone reagiert er wir folgt: „Die Torjägerkanone ist nicht direkt das Ziel. Natürlich freue ich mich wenn ich meinem Team helfen kann, aber es ist egal wer die Tore macht. Hauptsache wir schießen mehr Tore als der Gegner. Wenn es dann am Ende für die Kanone reicht wäre es natürlich schön.“ Die Torjägerkanone konnte sich Rieck auch schon in der Saison 23/24 sichern.
Diese Haltung passt zur Entwicklung des SV Westerheim, der sich in der Liga etabliert hat und nun um die Spitzenplätze mitspielt. Rieck ordnet die Situation entsprechend vorsichtig ein: „Die Tabelle ist dieses Jahr sehr eng. Da ist vieles möglich. Unser Ziel ist guten Fußball zu spielen und uns weiterzuentwickeln. Wenn wir das schaffen werden wir am Ende sehen für was es gereicht hat.“
Breiter Kader als Schlüssel
Die Stärke der Mannschaft sieht der Torjäger nicht allein in der Offensive, sondern im gesamten Kader. „Die große Stärke unserer Mannschaft ist unser großer Kader. Da muss jeder um einen Platz kämpfen.“
Individuelle Zielmarken stellt Rieck nicht in den Vordergrund, sondern die eigene Leistung im Kontext der Mannschaft. „Meine persönlichen Ziele sind, dass ich meine beste Leistung abliefern kann und somit meiner Mannschaft bestmöglichst zu helfen und weiterhin verletzungsfrei zu bleiben.“
Die nächste Gelegenheit sein Trefferkonto auszubauen hat Rieck am kommenden Sonntag im Spiel gegen den FV Asch-Sonderbuch, die Partie findet um 15 Uhr statt.