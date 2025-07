Thorsten Lenzen wird neuer Trainer bei Eintracht Verlautenheide II

– Foto: Tim Zimmer

Nach etwas mehr als 2 ½ Jahren beendet Lars Hammers seine Tätigkeit an der Seitenlinie der Eintracht-Reserve. Hammers übernahm die Mannschaft im Oktober 2022 und konnte nur ein paar Monate später mit der Mannschaft den Aufstieg in die Kreisliga A feiern. Dort hielt man im ersten Jahr souverän die Klasse. Der Klassenerhalt gelang auch in der Vorsaison. Aufgrund einiger Personalsorgen zwar etwas mühsamer als zunächst erwartet, aber am Ende stand man über dem Strich.

Hammers:

„Ich brauche einfach eine Pause. In Summe waren das jetzt 10 Jahre an der Seitenlinie, mit unterschiedlichsten Mannschaften. Gekrönt von den letzten 2 ½ Jahren mit dieser vor allem menschlich überragenden Truppe. Ich habe den sportlichen Leiter Fabian Scheen bereits im Herbst letzten Jahres informiert, dass ich gerne Platz für neuen Input machen würde und einfach etwas müde bin. Dass wir dann mit Thorsten den in meinen Augen perfekten Nachfolger gefunden haben, hat mir den Abgang noch etwas leichter gemacht. Auch wenn nach dem letzten Heimspiel das ein oder andere Tränchen geflossen ist. Ob ich nochmal an die Seitenlinie zurückmöchte, wird die Zeit zeigen.“ Thorsten Lenzen übernimmt.