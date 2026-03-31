Thorsten Geissler verlängert als Cheftrainer der DJK Schlatt 1962 e.V.

Die DJK Schlatt 1962 e.V. setzt auch in der Saison 2026/2027 konsequent auf Kontinuität und Stabilität: Cheftrainer Thorsten Geissler hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben und geht damit in seine insgesamt elfte Saison im Traineramt.

Geissler, der bereits seit 2013 Teil des Vereins ist und zunächst als Spieler zur DJK Schlatt kam, prägt die sportliche Entwicklung der Mannschaft seit vielen Jahren maßgeblich. Seit seiner Übernahme des Traineramts im Jahr 2016 steht er für Verlässlichkeit, Engagement und eine klare sportliche Linie.„Die Zusammenarbeit mit Thorsten Geissler ist von großem Vertrauen geprägt. Er steht für Kontinuität und hat den Verein sowohl sportlich als auch strukturell nachhaltig weiterentwickelt“, heißt es aus Vereinskreisen.

Neben der sportlichen Entwicklung der Mannschaft hat Geissler in den vergangenen Jahren zahlreiche Impulse gesetzt und Verantwortung übernommen, die über die klassische Trainertätigkeit hinausgehen. Sein Fokus liegt weiterhin auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Teams sowie auf der Stärkung des mannschaftlichen Zusammenhalts. Ein besonderer Schwerpunkt bleibt die Förderung junger Spieler, die gezielt an das Leistungsniveau herangeführt und langfristig in die Mannschaft integriert werden sollen.