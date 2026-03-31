Thorsten Geissler verlängert als Cheftrainer der DJK Schlatt 1962 e.V.

Die DJK Schlatt 1962 e.V. setzt auch in der Saison 2026/2027 konsequent auf Kontinuität und Stabilität: Cheftrainer Thorsten Geissler hat seine Zusage für eine weitere Spielzeit gegeben und geht damit in seine insgesamt elfte Saison im Traineramt.
Geissler, der bereits seit 2013 Teil des Vereins ist und zunächst als Spieler zur DJK Schlatt kam, prägt die sportliche Entwicklung der Mannschaft seit vielen Jahren maßgeblich. Seit seiner Übernahme des Traineramts im Jahr 2016 steht er für Verlässlichkeit, Engagement und eine klare sportliche Linie.„Die Zusammenarbeit mit Thorsten Geissler ist von großem Vertrauen geprägt. Er steht für Kontinuität und hat den Verein sowohl sportlich als auch strukturell nachhaltig weiterentwickelt“, heißt es aus Vereinskreisen.
Neben der sportlichen Entwicklung der Mannschaft hat Geissler in den vergangenen Jahren zahlreiche Impulse gesetzt und Verantwortung übernommen, die über die klassische Trainertätigkeit hinausgehen. Sein Fokus liegt weiterhin auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Teams sowie auf der Stärkung des mannschaftlichen Zusammenhalts. Ein besonderer Schwerpunkt bleibt die Förderung junger Spieler, die gezielt an das Leistungsniveau herangeführt und langfristig in die Mannschaft integriert werden sollen.
Auch im Trainerteam setzt die DJK Schlatt auf Beständigkeit: Co-Trainer Niclas Hettig, der nach seiner aktiven Laufbahn infolge zweier Kreuzbandrisse ins Trainerteam gewechselt ist, übernimmt künftig weitere Verantwortung. Ergänzt wird das Team durch Torwarttrainer Chris Heid, den Trainer der zweiten Mannschaft Heiko Fischer sowie Teambetreuer Yannick Selz. Der Verein bedankt sich bei allen Beteiligten für ihr Engagement und blickt mit Zuversicht auf die kommende Saison. Die DJK Schlatt unterstreicht mit der Vertragsverlängerung ihren eingeschlagenen Weg, der auf Vertrauen, Zusammenhalt und eine nachhaltige sportliche Entwicklung ausgerichtet ist.