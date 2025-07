Thorsten Geissler geht in Schlatt in seine zehnte Trainer-Saison

Die DJK Schlatt freut sich, zur Saison 2025/26 nicht nur auf ein bewährtes, sondern auch erweitertes Trainerteam setzen zu können. Mit großer Freude verkündet der Verein die Vertragsverlängerungen von Trainer Thorsten Geissler sowie Spielertrainer Murat Kör. Damit geht Thorsten Geissler bereits in seine zehnte Saison als Trainer der DJK Schlatt.

Eine außergewöhnliche Konstanz, die im Amateurfußball nicht alltäglich ist. Murat Kör steht dem Team ebenso beeindruckend seit neun Jahren als Spielertrainer zur Seite und trägt weiterhin als wichtige Säule dazu bei, die junge Mannschaft weiterzuentwickeln.

Die Gespräche mit allen Beteiligten verliefen, wie auch in den vergangenen Jahren, in vertrauensvoller und harmonischer Atmosphäre. Der eingeschlagene Weg, auf Kontinuität, Zusammenhalt und eine klare sportliche Linie zu setzen, soll auch in Zukunft fortgesetzt werden. Der Verein unterstützt die Philosophie und Arbeitsweise des Trainerteams mit voller Überzeugung.