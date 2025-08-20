Thorsten Friedrich: Unvergleichlicher Einsatz beim FC Freudenberg

Wiesbaden. Am Rande der Kreispokalauslosung im Wiesbadener Rathaus wurden auch einige Vereinsvertreter für ihr Engagement im Jugendbereich geehrt. Sie stehen beispielhaft für die vielen Ehrenamtlichen, ohne die Jugendfußball in Wiesbaden nicht möglich wäre. Einer von ihnen ist Thorsten Friedrich. Die Laudatio zu Thorsten Friedrich hat uns der Kreisfußballausschuss zukommen lassen, ihr könnt sie hier nachlesen:

Denn ohne Thorsten Friedrich, das darf man ohne jede Übertreibung sagen, würde es den FC Freudenberg in dieser Form heute wohl nicht geben. Mit enormem Engagement, Weitblick, viel Herzblut und einer beeindruckenden Ausdauer hat er den Aufbau einer der größten Jugendabteilungen in Wiesbaden mitgestaltet. Das dieser Prozess langsam und stetig voran gegangen ist, bildet die Grundlage dafür, das die Jugendabteilung weiterhin durch ein familiäres Ambiente geprägt wird.

"Nicht nur bei seinem FC Freudenberg ist Thorsten Friedrich ein gefragter Ansprechpartner im Wiesbadener Jugendfußball, sondern auch weit darüber hinaus. Diesen Ruf hat sich der 53-Jährige mit seinem unvergleichlichen Einsatz redlich verdient und wurde nun dementsprechend vom Wiesbadener Kreisfußballausschuss gewürdigt.

Wobei er auch immer weiß, wovon er spricht. Dies zeigt schon ein kurzer Blick in sein Fußball-Vita. So spielte er zunächst in Bierstadt und wechselte 1980 umzugsbedingt auf den Freudenberg. Außer einem kurzen Abstecher zum Nachbarn TuS Dotzheim (1997-1999) ist er dem FCF stets treu geblieben. Seit dem Jahr 2004 ist er nun mit einer Unterbrechung von einem Jahr Jugendleiter beim FC Freudenberg. Und selbst in der Unterbrechung war er eigentlich da, war er dort doch stellvertretender Jugendleiter.

Thorsten Friedrich ist nicht der Typ Jugendleiter, welcher nur auf dem Papier diese Position ausfüllt. Dies lässt sich in seinem weiterhin ungebrochenen Engagement ablesen. Bereits seit dem Jahr 2005 ist er auch als Trainer tätig und trainiert aktuell die A-Junioren (die sich neben den D-Junioren Gruppenligist nennen dürfen) und übt das Co-Traineramt bei den C-Junioren aus.

Zwei glückliche Fügungen erleichtern zudem dem Geehrten sein Ehrenamt. Zum einen steht seine Frau voll und ganz hinter dieser Aufgabe, wofür er ihr nach wie vor äußerst dankbar ist. Zum anderen sind seine drei Kinder beim FCF aktiv, sodass der Gang zum Sportplatz nicht selten einem Familienausflug gleicht.

Von 20 Kindern auf 350: Stetiger Zuwachs für die Jugend

Der Aufbau der Jugendabteilung aus dem Jahr 2004 mit 20 Kindern zu einer Abteilung mit aktuell bis zu 350 Mitgliedern hat auch einen weiteren Effekt. So hilft dies ungemein, sich mit den in direkter Nachbarschaft befindlichen Vereinen aus Schierstein, Frauenstein und Dotzheim zu behaupten.

All das ist ohne breite Unterstützung natürlich nicht möglich. So geht Thorsten Friedrichs Dank an seinen Vorstand und alle Jugendtrainer. In seinen Dank mit eingeschlossen ist auch sein ehemaliger Jugendtrainer Klaus Stalder.

Vorschläge zum politischen Anreizen des Ehrenamts

Er blickt aber auch über den Tellerrand hinaus. So schlägt er politische Anreize zur Stärkung des Ehrenamtes vor. Konkret benennt er hier weitere Vergünstigungen im öffentlichen Nahverkehr, Sonderurlaub und freien Eintritt in städtische Einrichtungen. Dies zeigt, dass Thorsten Friedrich vor Diskussionen nicht zurückschreckt. Dies ist ein Punkt, welchen auch der Kreisjugendauschuss sehr an ihm schätzt. Natürlich gibt es nicht immer Konsens. Aber gerade das zeichnet ihn aus: Klar in der Sache, offen im Ton, immer gesprächsbereit. Seine Kritik ist nie persönlich, sondern konstruktiv. Sein Einsatz gilt immer der Sache – dem Fußball, dem Nachwuchs, dem Verein. Hierbei fragt er nie, was der Fußball ihm gibt, sondern was er selbst für diesen tun kann.

Genau für dieses Denken, für dieses Tun und für sein langjähriges Engagement bedankt sich der Kreisfußballausschuss Wiesbaden mit der Verleihung der DFB-Uhr. Es ist eine besondere Auszeichnung für ein ganz besonderes Ehrenamt."