Thorsten Feß: „Es war ein geiler Weg“ Mit einem Kantersieg am letzten Spieltag macht der SV Budberg III den Aufstieg in die Kreisliga A klar. So erlebte Trainer und Urgestein Thorsten Feß die historische Spielzeit sowie das Saison-Finale. von Fabian Kleintges-Topoll · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Erkan Ayna (l.) und Thorsten Feß. – Foto: SV Budberg

Ein Punkt fehlte in der Kreisliga B noch zum großen Ziel. Der SV Budberg III machte am Sonntag jedoch früh deutlich, dass keine Zweifel mehr aufkommen sollten. Mit einem souveränen 11:1-Kantersieg (5:1) gegen Absteiger Viktoria Birten feierte die Dritte den ersten A-Liga-Aufstieg der Vereinsgeschichte und stellte mit dem höchsten Saisonsieg noch einmal eindrucksvoll die Offensivqualitäten unter Beweis.

Erkan Ayna kommt auf 36 Treffer Routinier Erkan Ayna schnürte einen Dreierpack und schraubte sein persönliches Torekonto auf starke 36 Treffer. In der Torjägerliste musste sich der 40-jährige Topscorer lediglich dem Borther Philipp Hanz (37) geschlagen geben. Die weiteren Treffer erzielten Ruben Temath, Arne Twardzik, Max Bock (je 2) Justin Auweiler und Rekordspieler Christian Engeln. Nachdem der TuS und der TV Asberg III bereits am vorletzten Spieltag aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden waren und sich die Reserve des 1. FC Lintfort den Relegationsplatz gesichert hatte, folgte der SVB als Tabellenzweiter Meister MSV Moers in die Kreisliga A.

Eine beachtliche Leistung Trainer Thorsten Feß kam nach dem Schlusspfiff aus dem Strahlen kaum noch heraus, während Landesliga-Coach Tim Wilke ihm vor dem eigenen Saisonfinale noch herzlich gratulierte. „Die Jungs waren von Anfang an fokussiert und wollten sich die Chance auf etwas Historisches nicht mehr nehmen lassen“, sagte der 40-Jährige. Für das Budberger Urgestein ist der Aufstieg die Krönung einer außergewöhnlichen Spielzeit. „Es war eine überragende Saison. Ich bin total stolz auf die Mannschaft und die Jungs können das auch selbst sein. Wir wussten nicht, wo wir stehen. Es war ein geiler Weg. Dass wir jetzt aufsteigen, ist ein Traum.“