Thorsten Barg hört nach Saisonende bei TGSV Holzhausen auf

Dieser kam nach Stationen bei der TSG Wörsdorf und der SG Walluf als Spielertrainer zum damaligen A-Ligisten, schaffte mit dem TGSV in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Zudem bleibt der fulminante Kreispokalsieg in der Saison 22/23, den Barg gemeinsam mit dem TGSV feiern durfte. "Für mich war es eine super Zeit", erzählt der scheidende Coach. "Ich habe ein super Verhältnis zum Verein. Über meinen Abschied habe ich den Verein auch schon frühzeitig informiert. Für mich war es jetzt die Zeit hier aufzuhören", so Barg.