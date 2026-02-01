Thorsten Altemöller: „Grundsätzlich setzt Viktoria auf Kontinuität"

Die Vorbereitungen auf die Rückserie laufen beim Bezirksligisten Viktoria Georgsmarienhütte auf Hochtouren, aber auch die kommende Spielzeit 2026/27 wirft bereits seine Schatten weit voraus.

Wir haben uns beim sportlichen Leiter von Viktoria Georgsmarienhütte - Thorsten Altemöller - nach dem aktuellen Planungsstand hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit dem aktuellen Trainerteam erkundigt. Er gab uns die folgende Antwort: "Wir sind in Gesprächen mit dem Trainerteam, welche sicherlich kurzfristig abgeschlossen sein sollten. Grundsätzlich setzt die Viktoria auf Kontinuität, so dass wir mit dem jetzigen Trainerteam auch für die neue Saison planen und zusammenarbeiten wollen.“

Sportlicher Leister beim Viktoria Gmhüttte: Thorsten Altemöller – Foto: Fupa

Sehr positive Signale vom Verein an das Trainerteam um Lars Schmedes, dem spielenden Co-Trainer mit VFL-Vergangenhiet Marcel Ruschmeier sowie Georg Hörner und dem Torwart-Trainer Detlef Wiehe.

Über 10 Jahre Torwarttrainer bei Viktor Gmhütte - Detlef Wiehe – Foto: Fupa