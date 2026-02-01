Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Thorsten Altemöller: „Grundsätzlich setzt Viktoria auf Kontinuität"
Positive Signal an das Trainerteam von Viktoria Gmhütte
Die Vorbereitungen auf die Rückserie laufen beim Bezirksligisten Viktoria Georgsmarienhütte auf Hochtouren, aber auch die kommende Spielzeit 2026/27 wirft bereits seine Schatten weit voraus.
Wir haben uns beim sportlichen Leiter von Viktoria Georgsmarienhütte - Thorsten Altemöller - nach dem aktuellen Planungsstand hinsichtlich der weiteren Zusammenarbeit mit dem aktuellen Trainerteam erkundigt. Er gab uns die folgende Antwort: "Wir sind in Gesprächen mit dem Trainerteam, welche sicherlich kurzfristig abgeschlossen sein sollten. Grundsätzlich setzt die Viktoria auf Kontinuität, so dass wir mit dem jetzigen Trainerteam auch für die neue Saison planen und zusammenarbeiten wollen.“
Sportlicher Leister beim Viktoria Gmhüttte: Thorsten Altemöller – Foto: Fupa
Sehr positive Signale vom Verein an das Trainerteam um Lars Schmedes, dem spielenden Co-Trainer mit VFL-Vergangenhiet Marcel Ruschmeier sowie Georg Hörner und dem Torwart-Trainer Detlef Wiehe.
Über 10 Jahre Torwarttrainer bei Viktor Gmhütte - Detlef Wiehe – Foto: Fupa
Zehn Punkte aus den letzten sechs Spielen hat sich der Bezirksligist Viktoria Gmhütte zum Ende des vergangen Jahres gesichert und überwintert auf dem elften Tabellenplatz mit einem Fünf-Punktepolster auf die Abstiegsränge. Die Vorbereitungen für eine erfolgreiche sportliche Rückserie laufen aktuell auf Hochtouren. Der aktuelle Stand der intensiven Vorbereitung auf die Rückserie sieht u. a. drei Testspiele gegen Kreis- und Bezirksligisten vor. Am Donnerstag 05. Februar 2026 um 19.30 Uhr kommt es zu ersten Härtetest gegen den Tabellenvierten der Bezirksliga Westfalen - Staffel 1 - Spvg Hiddenhausen. Am 13. Februar 2026 um 19.30 Uhr folgt der Test gegen den Kreisliga-Spitzenreiter TUS Hilter und eine Woche später am 20. Februar 2026 um 19.00 Uhr die Generalprobe beim Bezirksligisten RW Damme. Am 1. März startet Viktoria Gmhütte die Mission „Klassenerhalt “ beim sehr starken Aufsteiger FCR 09 Bramsche.