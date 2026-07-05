Thordarson und Gindorf glänzen: Hannover 96 feiert souveränen 7:0-Test Nach dem Erfolg in Pattensen legt Hannover 96 nach und gewinnt auch den zweiten Härtetest der Sommervorbereitung deutlich von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Hannover 96 bleibt in der Sommervorbereitung weiter auf Kurs. Vier Tage nach dem 6:1-Erfolg beim TSV Pattensen setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Christian Titz auch beim SV Ramlingen/Ehlershausen klar durch. Beim 7:0 (3:0) überzeugten die Roten trotz regnerischer Bedingungen mit einer dominanten Vorstellung. Stefan Teitur Thordarson traf vor der Pause doppelt, Lars Gindorf erzielte nach dem Seitenwechsel sogar einen Hattrick.

Mit dem Anpfiff übernahm Hannover die Kontrolle über die Partie. Bereits nach sechs Minuten brachte Franz Roggow die Gäste in Führung, als er nach einem Doppelpass mit Thordarson den Ball sehenswert von der Strafraumkante ins Netz schlenzte. Die Niedersachsen blieben das spielbestimmende Team. Tom Hobrecht (12.) und Mwisho Mhango (22.) scheiterten zunächst noch am stark reagierenden Ramlinger Torhüter Colin Stähler, ehe Thordarson nach einer Hereingabe von William Kokolo zum 2:0 einschob (25.). Nur fünf Minuten später war der Isländer erneut zur Stelle und verwertete eine Vorlage von Hayate Matsuda zum dritten Treffer (30.). Kurz vor der Pause verpasste Thordarson seinen Hattrick nur knapp, als sein Abschluss am Pfosten landete.

Gindorf trifft dreifach Wie bereits im ersten Test wechselte Christian Titz zur Halbzeit nahezu die komplette Mannschaft durch. Lediglich Mwisho Mhango blieb auf dem Feld. Auf Einsätze verzichteten unter anderem Benedikt Pichler, Husseyn Chakroun sowie Waniss Taibi, Kolja Oudenne, Daisuke Yokota, Yunus Ünal und Mustapha Bundu, die aus Belastungsgründen geschont wurden. Nach Wiederbeginn setzte Hannover seine Dominanz fort. Benjamin Källman bereitete in der 57. Minute den Treffer von Lars Gindorf zum 4:0 vor. Kurz darauf verhinderten zweimal Aluminium und Torhüter Stähler weitere Gegentreffer, ehe Taycan Kurt einen Nachschuss nach Gindorfs Versuch zum 5:0 verwertete (70.).