Thordarson führt Hannover 96 als neuer Kapitän an Christian Titz hat die Führungsstruktur für die Saison 2026/27 festgelegt. Stefan Teitur Thordarson übernimmt die Kapitänsbinde, unterstützt von den gleichberechtigten Vize-Kapitänen Maurice Neubauer und Jean Hugonet. von red · Heute, 08:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marco Zimmer

Knapp eine Woche vor dem Zweitliga-Auftakt hat Hannover 96 sein neues Führungstrio bestimmt. Cheftrainer Christian Titz setzt künftig auf Stefan Teitur Thordarson als Mannschaftskapitän. Der Isländer wird von Maurice Neubauer und Sommerneuzugang Jean Hugonet als gleichberechtigte Stellvertreter unterstützt.

Bereits während der Vorbereitung hatte sich die Entscheidung angedeutet. In mehreren Testspielen trug Thordarson die Kapitänsbinde, zuletzt beim überzeugenden 3:0-Erfolg gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. Titz setzt auf Mentalität und Ausstrahlung Für Christian Titz war die Wahl des 26-jährigen Mittelfeldspielers eine logische Konsequenz. „Wenn man sich unseren Kader anschaut, ist Stef sicherlich einer, der heraussticht“, erklärte der Trainer. Dabei hob er nicht nur die sportlichen Qualitäten des Isländers hervor, sondern vor allem dessen Präsenz und Führungsstil. „Nicht nur in Bezug auf sein Spiel, sondern auch durch seine Ausstrahlung und die Art und Weise, wie er auf dem Platz und daneben vorangeht.“

Auch Neubauer und Hugonet genießen beim Trainer großes Vertrauen. Beide würden die Mannschaft durch ihre Mentalität und ihren Umgang mit den Mitspielern prägen. „Sie sind Spieler, die aufgrund ihrer Mentalität und der Art, wie sie andere Spieler mitnehmen und positiv anstecken, dieses Team führen“, sagte Titz. Gleichzeitig machte der Cheftrainer deutlich, dass Verantwortung bei Hannover 96 nicht allein auf drei Schultern verteilt werden solle. Innerhalb des Kaders gebe es weitere Profis, die den Führungskreis bilden – sei es mit Worten in der Kabine, durch mutiges Auftreten auf dem Platz oder durch ihre Haltung gegenüber Gegnern.