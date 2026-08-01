– Foto: FC Bayern München

Torhüter Thorben Hoffmann bleibt Kapitän von Eintracht Braunschweig. Der 27-Jährige, der das Amt bereits im Januar 2026 übernommen hatte, wurde von der Mannschaft erneut zum Kapitän gewählt. Unterstützt wird Hoffmann von Kevin Ehlers als Vize-Kapitän sowie von Mehmet Can Aydin als drittem Kapitän.

Darüber hinaus wurde der siebenköpfige Spielerrat festgelegt. Diesem gehören neben Hoffmann, Ehlers und Aydin auch Florian Flick, Aaron Opoku, Lukas Frenkert und Robin Heußer an.

Während Cheftrainer Lars Kornetka den Spielerrat bestimmte, wählte die Mannschaft aus diesem Kreis ihre drei Kapitäne. "Ich habe im letzten halben Jahr die Binde getragen und war sehr stolz darauf, dass wir gemeinsam unser Ziel erreicht haben. Diese Verantwortung zu übernehmen, war für mich etwas Besonderes und hat mir gezeigt, wie wichtig Zusammenhalt und gegenseitiges Vertrauen sind. Mein Anspruch und mein Ziel ist es, die sportliche Entwicklung in den Vordergrund zu stellen, Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam mit euch den nächsten Schritt zu gehen. Dafür brauchen wir in allen Phasen der Saison eure Unterstützung, euren Rückhalt und das Vertrauen ineinander", sagt Thorben Hoffmann.