Thorben Albrecht: Vom Fan zum Podcaster und Kommentator

Das Leben hat es in den vergangenen zwölf Monaten gut mit Thorben Albrecht gemeint. Zumindest würde er das wohl selbst behaupten. Und wer eine ausgeprägte Leidenschaft für den Fußball besitzt, dürfte ähnlicher Ansicht sein. Bis vor einem Jahr war der Viersener ein engagierter Fußball-Anhänger, der die Spiele seines MSV Duisburg besuchte und in Fan-Foren eifrig als Marketingzebra92 kommentierte.

Und eigentlich war nicht vorgesehen, daran etwas zu ändern. Doch manchmal hält das Leben unerwartete Entwicklungen bereit; im Fall von Albrecht halfen einige glückliche Zufälle nach. So wäre er im vergangenen Jahr beinahe Marketingvorstand des MSV Duisburg geworden, spricht inzwischen als Podcaster mit vielen ehemaligen und aktuellen Fußball-Größen und kommentiert für einen professionellen Streaming-Anbieter Fußballspiele. So ganz glauben kann er das selbst noch alles nicht. Aber der Reihe nach.

Wenn man so will, hat eine einfache Wortmeldung alles in Gang gebracht. Der 32-Jährige begleitet den MSV Duisburg seit der Kindheit. Entsprechend bewegte auch ihn der sportliche Niedergang des Vereins in den vergangenen Jahren. Im Februar 2024 nahm Albrecht daher an einem öffentlichen Gesprächsformat des Vereins teil, ergriff das Wort und wollte Antworten vom damaligen MSV-Präsidenten Ingo Wald. Albrecht ist von Beruf Marketingmanager – und sah in dieser Hinsicht in der Außendarstellung des Vereins einiges im Argen. Nach der Veranstaltung unterhielten sich Wald und Albrecht noch rund eine Stunde über den MSV, tauschten ihre Handynummern aus und blieben in Kontakt.

Als der Verein im Sommer 2025 auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung dann einen neuen Vorstand suchte, stand auf einmal auch Albrecht für den Bereich Marketing auf der Auswahlliste. Sein Interesse war eher als Witz gemeint, sagt Albrecht, zog jedoch ernsthafte Gedanken nach sich. Im sogenannten Team „Tradition. Gestalt. Zukunft“ sah man ihn für fähig dazu. Also befand sich Albrecht im Team des bisherigen Präsidenten Wald plötzlich im Wahlkampf. „Das war überhaupt nicht so geplant und nicht so gedacht. Wahlkampf war ein neuer Bereich für mich, den ich auch nicht jedem empfehlen kann“, sagt Albrecht rückblickend lachend.