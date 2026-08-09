Thora fordert mehr Effizienz und eine ruhigere Saison SC Erkelenz will nach schwierigem Jahr frühzeitig Sicherheit gewinnen. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Nick Förster

Nach einer wechselhaften Spielzeit mit zahlreichen Ausfällen möchte der SC Erkelenz in der neuen Bezirksliga-Saison schneller Konstanz entwickeln. Trainer Pascal Thora setzt auf spielerische Fortschritte, gezielte Verstärkungen und einen frühen Abstand zur Abstiegszone.

Der SC Erkelenz ist am 14. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Trainer Pascal Thora zieht nach den ersten Wochen ein gemischtes Fazit. „Bisher bin ich mit der Vorbereitung und den Testspielen mal mehr und mal weniger zufrieden. Einige Erkenntnisse in den Spielen konnte man bereits sammeln und in den Einheiten ziehen alle gut mit.“ Inhaltlich liege der Schwerpunkt darauf, „sich mit dem Ball spielerisch zu verbessern und gegen den Ball noch mehr leiden zu können“. Mit der vergangenen Saison hadert der 39-Jährige trotz des gesicherten Klassenerhalts. „Mit der letzten Saison bin ich persönlich nicht zufrieden. Man muss aber auch bedenken, welche schwerwiegenden Ausfälle und Nebenschauplätze wir hatten. Das soll aber nie eine Ausrede sein. Wir haben die Klasse dennoch frühzeitig gehalten und das war hinten raus für die Mannschaft und den Verein am wichtigsten.“

Die Lehren aus der Vorsaison sind klar formuliert. „Das Training wird besser angepasst, um auch die Spieler nach langen Verletzungen wieder fit zu bekommen. Wir sollten schnellstmöglich Punkte einfahren, um eine ruhige Saison zu spielen, und wir sind weiterhin eine Mannschaft, gegen die du ungerne spielst. Nach vorne müssen wir effizienter unsere Chancen nutzen und bessere sowie schnellere Reaktionen nach schlechten Aktionen im Spiel haben.“ Auch personell hat sich beim SC einiges getan. Aus der eigenen A-Jugend rücken Abazi, Kaliki, Laghzaoui und Hyseni in den Seniorenbereich auf. Hinzu kommen Veysel Dere vom FC Germania Linnich und Kaya Wronna von Ay-Yildizspor Hückelhoven. „Eventuell ergibt sich in dieser Woche noch etwas“, lässt Thora die Tür für weitere Verstärkungen offen.