Thora fordert mehr Effizienz und eine ruhigere Saison

Nach einer wechselhaften Spielzeit mit zahlreichen Ausfällen möchte der SC Erkelenz in der neuen Bezirksliga-Saison schneller Konstanz entwickeln. Trainer Pascal Thora setzt auf spielerische Fortschritte, gezielte Verstärkungen und einen frühen Abstand zur Abstiegszone.
Der SC Erkelenz ist am 14. Juli in die Vorbereitung auf die neue Bezirksliga-Saison gestartet. Trainer Pascal Thora zieht nach den ersten Wochen ein gemischtes Fazit. „Bisher bin ich mit der Vorbereitung und den Testspielen mal mehr und mal weniger zufrieden. Einige Erkenntnisse in den Spielen konnte man bereits sammeln und in den Einheiten ziehen alle gut mit.“ Inhaltlich liege der Schwerpunkt darauf, „sich mit dem Ball spielerisch zu verbessern und gegen den Ball noch mehr leiden zu können“.
Mit der vergangenen Saison hadert der 39-Jährige trotz des gesicherten Klassenerhalts. „Mit der letzten Saison bin ich persönlich nicht zufrieden. Man muss aber auch bedenken, welche schwerwiegenden Ausfälle und Nebenschauplätze wir hatten. Das soll aber nie eine Ausrede sein. Wir haben die Klasse dennoch frühzeitig gehalten und das war hinten raus für die Mannschaft und den Verein am wichtigsten.“
Die Lehren aus der Vorsaison sind klar formuliert. „Das Training wird besser angepasst, um auch die Spieler nach langen Verletzungen wieder fit zu bekommen. Wir sollten schnellstmöglich Punkte einfahren, um eine ruhige Saison zu spielen, und wir sind weiterhin eine Mannschaft, gegen die du ungerne spielst. Nach vorne müssen wir effizienter unsere Chancen nutzen und bessere sowie schnellere Reaktionen nach schlechten Aktionen im Spiel haben.“
Auch personell hat sich beim SC einiges getan. Aus der eigenen A-Jugend rücken Abazi, Kaliki, Laghzaoui und Hyseni in den Seniorenbereich auf. Hinzu kommen Veysel Dere vom FC Germania Linnich und Kaya Wronna von Ay-Yildizspor Hückelhoven. „Eventuell ergibt sich in dieser Woche noch etwas“, lässt Thora die Tür für weitere Verstärkungen offen.
Im Rennen um Meisterschaft und Aufstieg sieht der Trainer mehrere Mannschaften vorne. „Favorit ist für mich Germania Hilfarth mit diesem qualitativ top besetzten Kader. Dahinter Vichttal II, die für Furore sorgen werden oder können, Dynamo Erkelenz, die ebenfalls top besetzt sind, und die erfahrenen Haarener mit ihrem Trainerfuchs. Sie besitzen alle eine brutale Qualität in ihren Reihen.“
Besonders groß ist die Vorfreude auf die regionalen Duelle. „Auf alle Heinsberger Duelle. Das Stadtduell wird hoffentlich vor einer riesigen Kulisse stattfinden. Da freut sich ganz Erkelenz drauf. Persönlich freue ich mich auf Würm-Lindern, weil ich dort sehr lange Teil der Truppe war und die Jungs es geschafft haben, wieder in der Bezirksliga zu sein.“
Konkrete Tabellenziele möchte Thora öffentlich nicht formulieren. „Wir haben ein internes Ziel ausgegeben und hoffen, dass wir es erreichen können.“ Klar ist jedoch: Nach der schwierigen Vorsaison soll der SC Erkelenz möglichst früh die Grundlage für eine deutlich ruhigere Spielzeit schaffen.