Thonon vor Derby: „Ich kann den Sonntag kaum erwarten" Munsbach empfängt Nachbar Mensdorf. Leader Remich-Bous bei Schlusslicht CSO in der Favoritenrolle, Abstiegskampf in Sandweiler und Merl von Paul Krier · Heute, 09:48 Uhr

Das Hinspiel zwischen Munsbach und Mensdorf ging mit 4:0 an den FC Syra – Foto: Emmanuel Perez

Mit Schengen und Echternach stehen sich am Sonntag zwei Teams aus dem Osten Luxemburgs bereits um 15 Uhr gegenüber, die mehr als ordentlich in die Rückrunde gekommen sind. Man kann sich einen offenen Ausgang mit leichten Vorteilen auf Seiten der Gastgeber erwarten. Bei Junglinster und Itzig war die Ausbeute seit Wiederbeginn mit 3 bzw. 4 Punkten weder Fisch noch Fleisch. Die Tabelle spricht zugunsten der Gäste. Grevenmacher hat am vergangenen Wochenende seine ersten Punkte 2026 geholt, trifft nun aber auf ein schwer zu spielendes Bartringen, das zuletzt zwei Siege hintereinander holen konnte und eigentlich das erste nach dem Winter „nur“ am grünen Tisch verlor. Der CSG ist gewarnt. Das 2026 noch sieglose Munsbach hat Mensdorf zum Derby zu Gast. Der FC Syra kam bärenstark in die Rückrunde und reihte drei Siege aneinander. Daraus ergibt sich natürlich eine sehr schwierige Ausgangslage für die Hausherren. Wie sie es trotzdem schaffen können, gegen den aktuell starken Nachbarn zu bestehen, haben wir ihren Trainer Thibaut Thonon gefragt.

Thonon: „zu mehr als nur einem Relegationsplatz fähig“ „Seit dem Wiederbeginn hatten wir eine schwierige Phase mit schwachen Ergebnissen, aber trotzdem ist die Mannschaft gut drauf und weiß, dass sie zu mehr als nur einem Relegationsplatz fähig ist. Auf diesen Zusammenhalt und den Revanchewillen nach der Hinspielniederlage in Mensdorf setze ich. Das Derby kommt genau zum richtigen Zeitpunkt und ich erwarte mir eine Reaktion meiner Spieler. Ich kann den Sonntag kaum erwarten.“ Bei Merl-Belair gegen Mertert-Wasserbillig geht es für beide um Punkte im Abstiegskampf. Die Formtabelle lässt die UMW als möglichen Favoriten erscheinen. In Sandweiler steht gegen Kopstal auch eine wegweisende Partie um Zähler im Rennen um den Klassenerhalt an. Weilers Trend zeigte in den vergangenen Wochen nach oben, so dass man gegen Sanem von einer engen Partie ausgehen kann, bei der die Gäste nur leicht favorisiert sein dürften. Wie Schlusslicht CS Oberkorn trotz Sieg am vergangenen Sonntag ausgerechnet gegen Leader Remich-Bous bestehen soll, ist schwer zu sagen.

