Thomasstadt lässt Nettetal II jubeln: Bezirksliga fast schon sicher

Mit einer starken Leistung setzte der FC Hellas gegen den TSV Boisheim ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Perkins Amorighoye führte die Hausherren mit zwei Toren im zweiten Abschnitt zu einem 5:1-Erfolg gegen den direkten Konkurrenten TSV Boisheim, der jetzt schon sieben Punkte Rückstand auf Rang 13 hat. Hellas belegt Rang zehn und hat beste Aussichten, weiter in der Kreisliga A Kempen-Krefeld zu spielen. FC Hellas Krefeld – TSV Boisheim 5:1

FC Hellas Krefeld: Fábio Teixeira, Godfred Akampo, Rene Binger, Mike Tofel, Alhassan Alabboud, Viktor Stoppel (90. Jonas Theisen), Burak Yalcin (82. Pascal Domenic Leenen), Perkins Amorighoye Ogbankomi, Mehmet Ufuk Erkan (62. Marlon Drevet-Pappas), Nahim Teniani Chamoro, Romano Sven Herrmann (82. Giuseppe Calabro) - Trainer: Yama Formuly

TSV Boisheim: Thimo Mergel, Dominik Ravichandran, Janis Ungerer, Alexander Roesges (46. Andre Schinkels), Björn Fruhen (74. Christoph Jelonnek), Fabian Pesch, Alexander Stricker, Melvin Risse, Justin Bröxkes (68. Lukas Bender), Jan Ballis, Fabian Mertens (60. Phillip Deutges) - Trainer: Sawwas Panagiotidis

Schiedsrichter: Marcel Reckmann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Perkins Amorighoye Ogbankomi (46.), 2:0 Godfred Akampo (55.), 3:0 Mike Tofel (60.), 3:1 Alexander Stricker (77.), 4:1 Burak Yalcin (81.), 5:1 Perkins Amorighoye Ogbankomi (88.)

Mi., 16.04.2025, 20:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal II SC Schiefbahn Schiefbahn 6 1 Abpfiff + Video Ein alles überragender Dustin Herrmann traf gegen den SC Schiefbahn gleich viermal und war damit der beste Akteur des Tabellenführers SC Union Nettetal II. Nach dem 6:1 bleibt der SCU natürlich die Nummer eins der Liga und könnte seinen Vorsprung auf Rang zwei je nach Ausgang am Donnerstagabend im Verfolgerduell sogar ausbauen. Mi., 16.04.2025, 19:30 Uhr VSF Amern VSF Amern II SSV Strümp SSV Strümp 3 2 Abpfiff Auch die VSF Amern II war ein strahlender Gewinner am Mittwochabend, dabei blieb der SSV Strümp durch seinen Anschlusstreffer nach der Pause im Rennen. Der Rückstand auf die sicheren Nichtabstiegsplätze beträgt weiter nur einen Punkt. Die weiteren Ergebnisse Was für Boisheim gilt, gilt auch für das sportliche Schlusslicht KTSV Preußen Krefeld. Der Aufsteiger unterlag im wichtigen Auswärtsspiel beim TSV Krefeld-Bockum II (sicherer Nichtabstiegsplatz) mit 2:4 und hat jetzt schon acht Zähler weniger als der Rivale. Kolja Nähr glich nach einer guten Stunde für die Gäste aus (57.), aber die Schlussoffensive gehörte der Bezirksliga-Reserve: Mijo Jurkic (79.), Adam El Edghiri (89.) und Henry Jim Peter Schroers trafen zum Heimsieg.

VSF Amern II – SSV Strümp 3:2

VSF Amern II: Lars Bergner, Dennis Brachten, Leon Jansen, Oliver Lehnen, Patrice Diane, Tom Heggemann, Tobias Bruse, Tim Rademacher, Dennis Brinschwitz (88. Maximilian Mainz), Nico Schumacher (80. Nick Heggemann), Egzon Vrajolli (83. Maximilian Lobermeier) - Trainer: Maximilian Lobermeier

SSV Strümp: Marcio Thissen, Dennis Koch, Florian Gladischefski, Semih Sever, Dominik Birgels, Anton Peter James Hagenow (70. Berkan Sacik), Robin Jan Schreiner (66. Hamza Incirci), Enes Altunel, Yasin Asan, Nick Groll, Florin Mahmutaj - Trainer: Mike Hein

Schiedsrichter: Moritz Behrend (Krefeld) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Tom Heggemann (5.), 1:1 Nick Groll (15.), 2:1 Dennis Brachten (30. Foulelfmeter), 3:1 Patrice Diane (40.), 3:2 Enes Altunel (49.)



TSV Krefeld-Bockum II – KTSV Preussen Krefeld 4:2

TSV Krefeld-Bockum II: Leonard Paul Weinberg, Paul Reetz, Jan Stappmann (71. Alhassane Souare), Joel Damian Goluch (46. Tolga Yilmaz), Enhar Süleyman Koc, Malik Binbay, Benedikt Johannes Tillmanns, Timo Jenner (38. Henry Jim Peter Schroers), Jakob Schulte (75. Kilian Schremmer), Dimic Race (63. Mijo Jurkic), Adam El Edghiri - Trainer: Andreas Vercoulen

KTSV Preussen Krefeld: Niklas Görtz, Yannick Wüst, Jan Platen, Stefan Ulbrich, Alexander Schier (85. Dominik Krüger), Bilal Balci (46. Carlos Andreas), Thore Bergmann, Lukas Hermesmann, Kolja Nähr (85. Caner Cetinkaya), Tobias Ludwig (61. Roni Akin), Benjamin Fischer - Trainer: Marvin Kütter - Trainer: Tim Rother

Schiedsrichter: Jan Bongartz - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dimic Race (18.), 1:1 Kolja Nähr (57.), 2:1 Mijo Jurkic (79.), 3:1 Adam El Edghiri (89.), 4:1 Henry Jim Peter Schroers (90.+5), 4:2 Caner Cetinkaya (90.+6)



SC Union Nettetal II – SC Schiefbahn 6:1

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians (82. Hüseyin Irgat), Milan Günter Helmut Demant, Niklas Beenen, Tugrul Erat, Mohamad Alhamwi (68. Konrad Wyzynski), Tom Genzen (46. Lukas Koch), Archil Ismail, Cedric Lappeßen (58. Jannik Witteck), Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann (87. Dominik Przybilla) - Trainer: Marco Stenzel

SC Schiefbahn: Marco Lippolis, Christoph Lankes, Jan-Hendrik Mettmann, Patrick Leenen, Kai König, Jens Seyferth, Julien George Caston, Mario Hoffmann, Dennis Mertens - Trainer: Pascal Dierig

Schiedsrichter: Fynn Gottschalk - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dustin Herrmann (8.), 2:0 Thomas Jan Lepiorz (11.), 3:0 Dustin Herrmann (35.), 3:1 Jens Seyferth (38.), 4:1 Dustin Herrmann (42.), 5:1 Dustin Herrmann (47.), 6:1 Jannik Witteck (81.)



SC Niederkrüchten – TIV Nettetal 1:0

SC Niederkrüchten: Florian Gries (90. Patrick Jakobs), Christian Holländer, Jan Toerschen (73. Kewel Yezion), Sebastian Schönauer, Armend Zymeraj, Jonas Klaps (61. Tom Vogl) - Trainer: Thomas Richter

TIV Nettetal: Merlin Janz, Ilyas Oktay, Eray Özcan, Kadir Yildiz, Enrico Mohr, Dogukan Kumlu, Semih Ergin, Kasim Bünyamin Balci, Jeremy Wilmsmeyer, Emre Sariküp, Mustafa Toker - Trainer: Sezai Özcan

Schiedsrichter: Thomas Kempkes (Grefrath) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Sebastian Schönauer (63.)



TSV Kaldenkirchen – Thomasstadt Kempen 1:1

TSV Kaldenkirchen: Tim Schwan, Noah Gurrath, Nils Heines, Julian Pachel, Nils Graé, Kevin Kleier, Lars Heines (72. Christopher Heythausen), Tom Büsen (92. Marius Wenzel), Dimitri Sudakov (55. Lennox Wefers), Noel Müllers (75. Pierre Rene Esser), Steffen Eichler (55. Joel Wegener) - Trainer: Andre Küppers

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Thorsten Pöll, Tom Lukas Kunze, Ayyoub Hachlouf, Dominique Strathe (68. Eric Scheuren), Luca Küppers, Pascal Ulbricht, Marius Elfering (84. Lucas Matteo Klaaßen), Dustin Meyer, Simon Elfering - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Kevin Kleier (28.), 1:1 Eric Scheuren (71.)

Besondere Vorkommnisse: Kevin Kleier (TSV Kaldenkirchen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niclas Roosen (19.).



SV Vorst – TSV Meerbusch III 0:1

SV Vorst: Pascal Reischke, Florian Leuschner, Roger Claessen, Steffen Schubert (67. Tobias Schulze), Tom Hendric Schmidt, Leonard Severin Hinskes (75. Tim Inhetpanhuis), Nico Velija, Benedict Heidenfels, Rudl Ismail, Niklas Schubert, Timo Kannenberg (45. Nick Scheiber) - Trainer: Oliver Franken

TSV Meerbusch III: Florian Eimer, Marco Hermanns, Daniel Beckers, Sebastian Trebacz, Sascha Müller, Nils Alexander Andriessen, Nicolai Neubert, Robert Marijanovic (79. Florian Reifer), Florian Fonger (78. Firat Izin), Andreas Lahn (90. Kai Wellner), Ammar Kiwani (67. Tobias Miczek) - Trainer: Jannik Boortz

Schiedsrichter: David Richter - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Florian Fonger (45.+2)



Hülser SV – SC Rhenania Hinsbeck 3:0

Hülser SV: Benedikt Alexander Graf Keyserlingk, Leon Stirken, Jan-Niklas Rade, Kevin Czompel (83. Dennis Hackler), Mike Königshausen, Miron Schmidt (83. Lukas Schild), Lars Stoffelen, Philip Post (64. Tomek Geerkens), Noah Poschmann (73. Arved Lütz), Nicolas von Aschwege, Michael Enger (68. Matthias Dohmen) - Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes

SC Rhenania Hinsbeck: Yannic Krämer, Maurice Hemkens, Jona Anhut, Daniel Heuhsen, Oliver Nickus, Jonas Ploenes, Nils Jacobs, Jakob Clemens Flauger (78. Lukas Raddatz), Linus Kunze, Tim Cleven, Jonas Hermann - Trainer: Michael Vieten - Trainer: Cam Ming Phat Trinh

Schiedsrichter: Francois Saoro - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Michael Enger (8.), 2:0 Kevin Czompel (28.), 3:0 Michael Enger (60.)



SC Viktoria 07 Anrath – VfR Krefeld-Fischeln II 1:1

SC Viktoria 07 Anrath: Tim Hildebrandt, Finn Zischewski, Robin Wosiek, Dogus Dural, Moritz Stiepert, Benedikt Bergk (74. Moritz Eveleigh), Kevin Müllers, Max Ammon (74. Matthias Schmitz), Tom Beckers (94. Frederik Dominas), Tobias Deutsch, Manuel Zander - Trainer: Daniel Steinmetz - Trainer: Sven Schmitz

VfR Krefeld-Fischeln II: Moritz Ruhnau, Ben Wolff, Dominik Rutsch, Florian Funk, Robin Schöps, Jacob Fehling, Julian Schramm (60. Jerome Schubbert), Nick Sotiriou, Simon Nicklas Brocker, Oliver Kogge, Maurizio Garau Serra (88. Simon Gerdts) - Trainer: Leon Pietta - Trainer: Sebastian Suski - Trainer: Jochen Hellmich

Schiedsrichter: Thorsten Derpmanns (Kempen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Maurizio Garau Serra (20.), 1:1 Tom Beckers (89.)

Das sind die nächsten Spieltage

Das Topspiel zwischen dem TSV Kaldenkirchen und Thomasstadt Kempen endete am Donnerstag nur 1:1, dennoch gab es einen großen Sieger: den SC Union Nettetal II! Mit dem Ausgleichstreffer von Eric Scheuren war nämlich klar, dass der SCU 13 Punkte Vorsprung auf Kaldenkirchen behält. Da es derzeit wahrscheinlich ist, dass Tabellenplatz zum Aufstieg in die Bezirksliga reicht, ist Nettetal II so gut wie durch. Nur wenn drei Niederrhein-Regionalliga-Klubs absteigen, steigt der Vizemeister in Krefeld nicht auf. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass dieser Fall noch eintritt.

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr SSV Strümp - Hülser SV

So., 27.04.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - TSV Krefeld-Bockum II

So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - SC Union Nettetal II

So., 27.04.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - TSV Kaldenkirchen

So., 27.04.25 15:00 Uhr TIV Nettetal - FC Hellas Krefeld

So., 27.04.25 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SC Niederkrüchten

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VSF Amern II

So., 27.04.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SV Vorst

So., 27.04.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Viktoria 07 Anrath



30. Spieltag

Di., 29.04.25 19:30 Uhr SV Vorst - TSV Kaldenkirchen

Fr., 02.05.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - TSV Boisheim

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr SC Union Nettetal II - Thomasstadt Kempen

Fr., 02.05.25 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Rhenania Hinsbeck

So., 04.05.25 12:30 Uhr VSF Amern II - TSV Meerbusch III

So., 04.05.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - KTSV Preussen Krefeld

So., 04.05.25 15:00 Uhr SC Niederkrüchten - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 04.05.25 15:30 Uhr Hülser SV - SC Schiefbahn

So., 04.05.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - SSV Strümp

_______________

