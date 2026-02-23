Thomasstadt hadert mit nicht gegebenem Tor und zwei Sonntagsschüssen

Auf Platz fünf vorgeschoben hat sich die Reserve des SC St. Tönis, die dem 1. FC Mönchengladbach beim 6:1 gleich ein halbes Dutzend einschenkte. Das ist in der Tat eine Zwischenplatzierung, mit der die Macher an der Gelderner Straße in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet hätten. Es war für das Verhaag-Team im dritten Spiel des Jahres der dritte Dreier. Das Gegenteil davon ist aktuell der SSV Grefrath. Der verlor in diesem Jahr alle drei Kräftemessen – dieses Mal mit 0:2 beim TSV Bockum, der dadurch mit dem Relegationsplatz auf eine Neun-Punkte-Distanz ging. Für die Grefrather ist dieser Negativlauf noch nicht bedrohlich. Torjäger Lukas Hanssen hätte noch für Spannung sorgen können, setzte aber einen Foulelfmeter neben den Kasten von TSV-Keeper Luca Jannik Sitterz.