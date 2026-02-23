Thomasstadt hadert mit nicht gegebenem Tor und zwei Sonntagsschüssen

Auf den Plätzen eins bis vier blieb am 19. Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 3, da alle Aufstiegskandidaten gewannen, alles beim Alten. Denn Spitzenreiter OSV Meerbusch landete mit einem 7:0 gegen die Reserve des SC Union Nettetal den klarsten Tagessieg. Und das, obwohl Goalgetter Marc Rommel überraschenderweise nur einmal traf. Die Sportfreunde Neuwerk gewannen gegen die personell arg dezimierten Tönisberger mit 3:0, denen in dieser Partie in den entscheidenden Momenten einfach nur ein eigener Treffer fehlte. Sonst hätte die Sache durchaus auch einen anderen Verlauf nehmen können.
Zudem verwies Tura Brüggen verwiesen den 1. FC Viersen, der mit seiner personell im Winter so aufgemotzten Truppe bereits zwei von drei Begegnungen verloren hat, ebenso mit 3:1 in die Schranken, wie die Odenkirchener den CSV Marathon. Die beendeten beim 2:1-Erfolg die Siegesserie der Krefelder nach fünf Erfolgen hintereinander. Der vom aufgelösten SV Mönchengladbach 10 gekommene Michael Bohnen traf an der Gladbacher Straße doppelt. Da nutzte es der Özkaya-Elf wenig, dass Dennis Lerche noch verkürzte.
Auf Platz fünf vorgeschoben hat sich die Reserve des SC St. Tönis, die dem 1. FC Mönchengladbach beim 6:1 gleich ein halbes Dutzend einschenkte. Das ist in der Tat eine Zwischenplatzierung, mit der die Macher an der Gelderner Straße in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet hätten. Es war für das Verhaag-Team im dritten Spiel des Jahres der dritte Dreier. Das Gegenteil davon ist aktuell der SSV Grefrath. Der verlor in diesem Jahr alle drei Kräftemessen – dieses Mal mit 0:2 beim TSV Bockum, der dadurch mit dem Relegationsplatz auf eine Neun-Punkte-Distanz ging. Für die Grefrather ist dieser Negativlauf noch nicht bedrohlich. Torjäger Lukas Hanssen hätte noch für Spannung sorgen können, setzte aber einen Foulelfmeter neben den Kasten von TSV-Keeper Luca Jannik Sitterz.
Der SV Thomasstadt Kempen stand in Wickrath vor dem nächsten Erfolgserlebnis, unterlag aber noch in der Endphase. Außerdem sah Jonas Struß die Ampelkarte. „Manchmal gewinnt der Gegner das Spiel und keiner weiß warum. Uns wurde bei einer 2:1-Führung ein klares Tor nicht gegeben und dann brachen uns zwei Sonntagsschüsse am Samstag das Genick", sagte Kempens Trainer Andre Meier nach der 2:4-Niederlage. Einen Pflichtsieg mit den Doppeltorschützen Abdulhadi Alamad und Niklas Geraets landete der VfR Fischeln. Beim ersten Startelfeinsatz nach fast einem Jahr hatte Jannick Geraets beim 6:2 gegen Türkiyemspor Mönchengladbach für den Führungstreffer gesorgt.