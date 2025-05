Dem SV Thomasstadt Kempen gelingt der Durchmarsch in die Bezirksliga. – Foto: SV Thomasstadt Kempen

Thomasstadt folgt Nettetal in die Bezirksliga, KTSV muss wieder runter Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der SV Thomasstadt Kempen hat seinen Aufstiegs-Traum wahr werden lassen und den direkten Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga vollbracht. Durch einen souveränen 5:1-Heimerfolg über den SC Viktoria 07 Anrath festigen die Kempener den zweiten Tabellenrang vor Konkurrent TSV Kaldenkirchen, der parallel klar gegen Verfolger Hülser SV verliert. Währenddessen geht Mitaufsteiger KTSV Preußen Krefeld leer aus und steht folglich als zweiter Absteiger fest.

Sowohl im Auf- als auch im Abstiegskampf der Kreisliga A Kempen & Krefeld kam es am 33. Spieltag zu wichtigen Vorentscheidungen: Aufsteiger SV Thomasstadt Kempen bezwang auf heimischem Terrain den SC Viktoria 07 Anrath mit 5:1, während Verfolger TSV Kaldenkirchen mit selbigem Ergebnis gegen den Hülser SV leer ausging, womit der Bezirksliga-Durchmarsch der Thomasstädter unter Dach und Fach ist. Im Tabellenkeller verabschiedet sich derweil der KTSV Preußen Krefeld nach nur einem Jahr wieder in die B-Liga, weil das Auswärtsspiel beim VfR Fischeln II mit 2:3 verloren ging. Vorjahres-Absteiger SV Vorst hingegen rutscht durch eine deftige 0:3-Schlappe gegen Tabellennachbar VSF Amern II auf den Relegationsplatz ab und steht am letzten Spieltag gehörig unter Druck.

Sensation perfekt: Kempen kehrt in die Bezirksliga zurück

Was vor der Saison nur die allerwenigsten erwartet hätten, ist nun tatsächlich eingetreten: Aufsteiger SV Thomasstadt Kempen, der nach vielen Spielzeiten in der unterklassigen B-Liga erst im vergangenen Jahr die Rückkehr in die A-Kreisliga geschafft hat, steht nach einer überragenden Saison als zweiter Bezirksliga-Aufsteiger hinter Meister SC Union Nettetal II fest. Mit einem ungefährdeten 5:1-Heimerfolg ließen die Thomasstädter Kontrahent SC Viktoria 07 Anrath im Heimspiel keine Chance und kehren, durch den gleichzeitigen Patzer des TSV Kaldenkirchen, nach über 20 Jahren Abstinenz in die Bezirksliga zurück. Dabei geriet der SVT nach 18 absolvierten Spielminuten sogar in Rückstand, als Moritz Eveleigh zur 1:0-Gästeführung knipste. Doch noch vor der Pause drehten die Favoriten die Begegnung durch Tore von Top-Torjäger Till Konietz und Patrick Beenen auf 2:1. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren die Begegnung dann souverän herunter und erhöhten durch den zweiten Tagestreffer von Konietz auf 3:1, ehe Simon Elfering und Tom Kunze zum 5:1 vollendeten. Nach dem 3:1-Erfolg im Hinspiel gehen die Kempener somit zum wiederholten Mal als Sieger vom Platz und sichern sich den Startplatz in der Bezirksliga. Die Viktoria aus Anrath hingeben verleibt auf Tabellenrang fünf.

Bockum und Hellas auf Kurs Klassenverbleib

Der Abstiegskampf der Kreisliga A Kempen & Krefeld könnte dieses Jahr bekanntlich spannender kaum sein, mit dem TSV Bockum II steckt auch die Bezirksliga-Reserve in der abstiegsgefährdeten Zone. Doch durch den 2:1-Auswärtserfolg beim TSV Meerbusch III verbuchte der TSV enorm wichtige drei Punkte und springt einen Spieltag vor Schluss weit vor die Abstiegsränge. Dabei starteten die Gäste nicht wirklich gut in die Partie: Nach 18 absolvierten Minuten war es Meerbusch-Topstürmer Andreas Lahn, der mit seinem 24. Saisontor früh auf 1:0 stellte. Nachdem es mit diesem Resultat in die Halbzeitpause ging, fanden die Bockumer nach dem Seitenwechsel die passende Antwort: Durch Robin Müller gelang nur wenige Minuten nach dem Wiederbeginn der Ausgleichstreffer, ehe Sturmpartner Dimic Race eine gute Viertelstunde vor Schluss zum 2:1-Sieg vollendete. Durch diesen knüpfen die Gäste an den deutlichen 7:0-Kantersieg gegen den SC Schiefbahn in der Vorwoche an und klettern auf Tabellenplatz elf, drei Zähler vor die Abstiegsränge. Meerbusch hingegen verbleibt im sicheren Mittelfeld des Tableaus auf Rang acht.

Einen ähnlichen Erfolg landete Bockum-Tabellennachbar FC Hellas Krefeld, der am Sonntag auswärts beim SSV Strümp gefordert war. Während die Hausherren aus Strümp aufgrund der Tabellensituation als klarer Favorit in die Begegnung gingen und auch das Hinspiel bereits klar mit 3:0 für sich entschieden, waren es am Ende die Gäste aus Krefeld, die sich behaupten konnten. Dabei begann die Begegnung alles anderes als gut aus Sicht des FC Hellas, der nach nur zehn Spielminuten bereits mit 0:2 hinten lag. Doch die Blau-Weißen fanden nach dem frühen Blitz-Doppelschlag besser in die Partie und kamen nach einer guten halben Stunde Spielzeit durch Stürmer Romano Sven Herrmann zum Anschluss, ehe SSV-Akteur Florin Mahmutaj wenige Minuten darauf den alten Abstand wiederherstellte. Während sich die Hausherren mit dieser Führung bereits in Sicherheit wägten, gab sich ein Akteur auf Seiten der Gäste nicht auf: Durch einen Doppelschlag in der Nachspielzeit vollendete Herrmann zum Hattrick und damit zum späten Ausgleich vor der Pause. Und damit noch nicht genug: Nachdem der zweite Durchgang wesentlich unspektakulärer verlief und alles auf ein Unentschieden hinauslief, war es wieder der überragende Hermann, der mit seinem vierten Tagestreffer in der Nachspielzeit auf 4:3 stellte. Mit diesem denkwürdigen Auswärtssieg im Gepäck verteidigen die Blau-Weißen den zehnten Tabellenplatz und sind damit so gut wie gerettet. Der Abstand auf den Relegationplatz beträgt bereits drei Punkte. Strümp verpasst dagegen die Chance, mit einem Heimerfolg auf den fünften Tabellenplatz zu springen. Fischeln siegt im Abstiegs-Kracher, Nettetal mit Kantersieg

Bereits vor dem Aufeinandertreffen zwischen Gastgeber VfR Fischeln II und dem KTSV Preußen Krefeld war klar, dass es in diesem Duell um mehr als nur drei Punkte gehen wird. Schließlich stecken beide Mannschaften tief im Tabellenkeller, während die Gäste zwingend drei Zähler für den Klassenerhalt benötigten, waren auch die Fischelner auf Zählbares angewiesen. Aufgrund der prekären Ausgangslage wäre es nicht wirklich überraschend gewesen, wenn sich beide Mannschaften zunächst auf die Defensivarbeit konzentriert hätten. Doch das war auf beiden Seiten in der Anfangsphase der Begegnung nicht der Fall: Nach nur drei Minuten netzte VfR-Akteur Carlo Honore Heinrich per Blitz-Treffer zur Führung, bevor Gästestürmer Kalle Himmelein nur zwei Minuten darauf ausglich. In der Folge beruhigte sich die Partie dann ein wenig, ehe es dann KTSV-Offensivkraft Jannis Metzer war, der den Aufsteiger kurz vor der Pause mit 2:1 in Führung schoss. Während die Preußen sich zu diesem Zeitpunkt noch Hoffnungen auf einen Klassenverbleib machen durften, folgte in Durchgang zwei dann der bittere Nackenschlag: Zunächst sorgte erneut Heinrich für den Ausgleich der Hausherren, bevor tief in der Nachspielzeit Florian Funk zum Siegtreffer einschob und den Abstieg des KTSV besiegelte. Während der Aufsteiger damit ebenso wie der TSV Boisheim wieder in die Kreisliga B muss, darf Fischeln sich durch diesen Sieg wieder berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, schließlich springt der VfR auf einen Nicht-Abstiegsrang.

Wesentlich einseitiger verlief derweil die Partie zwischen Spitzenreiter SC Union Nettetal II und Tabellenschlusslicht TSV Boisheim. Das hing auch mit der Ausgangssituation der beiden Teams vor Beginn des Spieltags zusammen, denn mit den Hausherren aus Nettetal stand der Meister und mit den Gästen aus Boisheim der erste Absteiger bereits fest. Während das Hinspiel zwischen den beiden Kontrahenten noch mit einem knappen 3:2-Auswärtserfolg für die Unioner endete, ließ der SCU dem Schlusslicht dieses mal nicht den Hauch einer Chance. Mit einem 7:0-Kantersieg fertigten die Blau-Gelben den überforderten Absteiger ab, Thomas Jan Lepiorz erzielte per Doppelpack seine persönlichen Saisontreffer 24 und 25. Durch den glasklaren Sieg stellt der Tabellenführer auch in Sachen Offensivreihe nach wie vor das non plus Ultra der Liga. Der TSV dagegen stellt mit 108 Gegentreffern die schwächste Defensivbilanz aller 18 Mannschaften. Kaldenkirchen geht gegen Hüls unter, Niederkrüchten hält die Klasse

Der TSV Kaldenkirchen dürfte sich das Wochenende definitiv anders vorgestellt haben: Durch eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Verfolger Hülser SV verspielen die Blau-Weißen die Aufstiegschancen und müssen sich im Fernduell Konkurrent SV Thomasstadt Kempen geschlagen geben. Bereits nach fünf Minuten Spielzeit klingelte es ein erstes Mal im Gehäuse des eigentlichen Favoriten, als Marcus Jochum auf 1:0 für Hüls stellte. Nur wenige Minuten später war es dann Mittelfeld-Stratege Kevin Czompel, der das 2:0 parat hatte, ehe Jakob Dohmen noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Mit dieser Führung im Rücken war die Vorentscheidung bereits zur Halbzeitpause gefallen, der TSV hatte hingegen wenig entgegenzusetzen und sollte sich auch in Halbzeit zwei nicht erholen. Nachdem Jochum mit seinem zweiten Tagestreffer das 4:0 erzielte, gelang Benjamin Gutrath zwar der erste Torerfolg der Hausherren. Doch nur drei Minuten später ließ auch Dohmen seinen zweiten Tagestreffer folgen, womit der 5:1-Kantersieg der endgültig besiegelt war. Durch diesen festigt der HSV seinen vierten Tabellenplatz und bleibt weiterhin als einzige Mannschaft in der Rückrunde ungeschlagen. Für Kaldenkirchen hingegen ist der Aufstiegs-Traum bereits zum dritten Mal in Folge geplatzt.

Gegensätzlich dazu dürfte die Gefühlslage beim SC Niederkrüchten an diesem Wochenende ausgefallen sein, denn die Krüchtener schafften durch einen beachtlichen 4:2-Auswärtserfolg bei Bezirksliga-Absteiger SC Schiefbahn den Klassenerhalt. Damit gelingt den Blau-Gelben etwas, was sich der SC wahrscheinlich selbst kaum vor einigen Wochen zugetraut hätte. Nach 24 Spieltagen stellten die Blau-Gelben noch das abgeschlagene Ligaschlusslicht, anschließend folgte dann eine wahrlich Erfolgsserie: Durch acht aufeinanderfolgende Spiele ohne Niederlage startete der SC eine beeindruckende Aufholjagd, die nun auch in Schiefbahn fortgesetzt wurde: Dank der Tore von Yannick Willemsen, Leon Settele, Tom Vogl und Jochen Höfler behielten die Gäste schlussendlich mit 4:2 die Oberhand und klettern somit auf den neunten Tabellenplatz, wodurch der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen ist. Für die Hausherren aus Schiefbahn ist es stattdessen, nach der deftigen 0:7-Klatsche in der Vorwoche, die zweite Niederlage in Serie, wodurch die Rot-Weißen weiterhin auf Platz sieben verbleiben. Amern bezwingt Vorst, kein Sieger in Hinsbeck

Mit dem SV Vorst und VSF Amern II trafen derweil zwei abstiegsgefährdete Tabellennachbarn aufeinander, für die es beide um Big-Points im Klassenerhalt ging. Diese heimsten schlussendlich die Gäste ein, nachdem die Hausherren aus Vorst in einem einseitigen Duell wenig entgegenzusetzen hatten. Nachdem die erste Hälfte noch torlos verlief, trafen die Rot-Weißen in Durchgang zwei durch Top-Torjäger Jannik Scholz und den Doppelschlag von Nick Heggemann dreifach und bezwang den Konkurrenten folglich klar mit 3:0. Nach der deutlichen 0:5-Hinspielklatsche gelingt den Gästen somit nicht nur die Revanche, sondern auch ein ganz wichtiger Auswärtsdreier, schließlich lässt die Landesliga-Reserve den Kontrahenten hinter sich und springt auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Vorst hingegen fällt nach wochenlangem Negativlauf auf den 15. Tabellenplatz zurück, der gleichbedeutend mit der Abstiegs-Relegation ist.