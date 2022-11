Thomas Welzer neuer Trainer bei SF Vorst II

Das ging jetzt ab fix - nur vier Tage nach der freiwilligen Demission von Andre Recker, haben die Sportfreunde Vorst für ihre 2.Mannschaft einen neuen Trainer verpflichtet: Der 48jährige B-Lizenz Inhaber Thomas Welzer übernimmt ab der nächsten Woche die in der B-Klasse spielende Zweitvertretung der Vorster. Der „Neue“ ist bereits seit vielen Jahren im Trainergeschäft unterwegs, vornehmlich im Kreis Mönchengladbach-Viersen. Nach Trainerstationen in Viersen-Rahser, SV Lürip, FC Büderich, SC Hardt, Wegberg-Beeck, TSF Bracht und Polizei SV Düsseldorf trainierte der Übungsleiter zuletzt die in der A-Klasse spielende Zweite des Landesligisten 1. FC Viersen. „Wir freuen uns mit Thomas Welzer einen kompetenten Trainer gefunden zu haben, der uns sofort weiterhelfen kann und den Abstiegskampf annimmt“, weiß Sportfreunde-Geschäftsführer Markus Sommer, dass eine Menge Arbeit auf den neuen Coach wartet. Das rettende Ufer ist für den Tabellenvorletzten SF Vorst II zwar noch nicht außer Reichweite, doch so langsam müssen Punkte her, um den Anschluss nicht zu verlieren. Thomas Welzer bringt mit Özbey Ibramoglu einen zweiten Co-Trainer mit nach Vorst. Erwin Gräfenstein bleibt spielender Co-Trainer.