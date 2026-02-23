Thomas Wasser wird neuer Cheftrainer des ATSV Kallmünz

Er trainierte die A‑Jugend der JFG Drei Schlössereck in der Bezirksoberliga und war Co‑ sowie Cheftrainer der 1. Mannschaft des ATSV Pirkensee-Ponholz in der Kreisliga. Außerdem besitzt er seit 2022 die Trainer-C-Lizenz.

Wasser war von Beginn an der Wunschkandidat des Vereins. Trotz seines jungen Alters (34) bringt er bereits Erfahrung aus dem Junioren- und Herrenbereich mit.

Mit Thomas Wasser bekommt der ATSV einen Trainer, der sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein passt.

Seine offene und sympathische Art sowie seine klare Spielidee sollen die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.

Der ATSV Kallmünz freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Thomas einen erfolgreichen Start in die neue Saison.

Ein großes Dankeschön geht zudem an das Trainerduo Johann Häckl und Tobias Jobst für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.

Jetzt gilt es, die laufende Saison gemeinsam bestmöglich abzuschließen.