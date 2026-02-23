Thomas Wasser wird neuer Cheftrainer des ATSV Kallmünz

ATSV Kallmünz verpflichtet Thomas Wasser als neuen Cheftrainer für die Saison 2026/27
Die Verantwortlichen des ATSV Kallmünz haben früh im neuen Jahr Klarheit für die kommende Saison geschaffen:
Thomas Wasser übernimmt ab Sommer das Amt des Cheftrainers und folgt damit auf Johann Häckl und Tobias Jobst, die den Verein drei Saisons lang geführt haben.
Wasser war von Beginn an der Wunschkandidat des Vereins.
Trotz seines jungen Alters (34) bringt er bereits Erfahrung aus dem Junioren- und Herrenbereich mit.
Er trainierte die A‑Jugend der JFG Drei Schlössereck in der Bezirksoberliga und war Co‑ sowie Cheftrainer der 1. Mannschaft des ATSV Pirkensee-Ponholz in der Kreisliga.
Außerdem besitzt er seit 2022 die Trainer-C-Lizenz.
Mit Thomas Wasser bekommt der ATSV einen Trainer, der sportlich wie menschlich hervorragend zum Verein passt.
Seine offene und sympathische Art sowie seine klare Spielidee sollen die positive Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben.
Der ATSV Kallmünz freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Thomas einen erfolgreichen Start in die neue Saison.
Ein großes Dankeschön geht zudem an das Trainerduo Johann Häckl und Tobias Jobst für ihren Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren.
Jetzt gilt es, die laufende Saison gemeinsam bestmöglich abzuschließen.