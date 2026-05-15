Thomas Wachenheim verlängert beim SV Hartheim-Bremgarten

Der SV Hartheim-Bremgarten freut sich, die Vertragsverlängerung mit Trainer Thomas
Wachenheim bekanntzugeben. Der erfolgreiche Coach wird auch in der kommenden Saison an
der Seitenlinie des SVHB stehen.
Thomas Wachenheim übernahm die Mannschaft zur Saison 2023/24 und hat den SV Hartheim-
Bremgarten seitdem sportlich wie auch menschlich hervorragend weiterentwickelt. Bereits in
seiner zweiten Saison führte er das Team auf Tabellenplatz zwei. Erst in der Relegation musste
sich der SVHB knapp im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A geschlagen geben.
Auch in dieser Spielzeit spielt die Mannschaft erneut eine starke Runde und steht fünf Spieltage
vor Saisonende wieder auf Rang zwei der Tabelle. Der direkte Aufstiegsplatz ist zwar außer
Reichweite, dennoch liegt der volle Fokus erneut auf der Relegation. Aktuell beträgt der
Vorsprung auf den Drittplatzierten sechs Punkte – das klare Ziel bleibt es, sich erneut die
Chance auf den Aufstieg zu erarbeiten und diesen Schritt diesmal erfolgreich zu gehen.
Die Entscheidung zur Verlängerung fiel den Verantwortlichen leicht. Sowohl sportlich als auch
menschlich genießt Thomas Wachenheim innerhalb des Vereins höchste Wertschätzung. Mit
seiner ruhigen Art, seiner fachlichen Kompetenz und seiner klaren Führung hat er
entscheidenden Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren.
Die Bilanz spricht ebenfalls für sich: In bislang drei Jahren beim SVHB stehen für Thomas
Wachenheim 52 Siege, 9 Unentschieden und lediglich 14 Niederlagen zu Buche.
Der gesamte Verein freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und blickt gemeinsam mit
Thomas Wachenheim motiviert auf die kommenden Herausforderungen.
Kader
Auch die Kaderplanungen für die kommende Saison sind inzwischen abgeschlossen. Neben
einigen Abgängen – sei es aufgrund des Karriereendes oder neuer sportlicher
Herausforderungen – wird es beim SV Hartheim-Bremgarten auch personelle Verstärkungen
geben. Über sämtliche Veränderungen im Kader wird der Verein in den kommenden Wochen
informieren. Aktuell liegt der volle Fokus jedoch auf den verbleibenden Saisonspielen und dem
großen Ziel, sich erneut für die Relegation zu qualifizieren und dort den Aufstieg in die Kreisliga A zu realisieren.