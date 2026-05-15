Thomas Wachenheim verlängert beim SV Hartheim-Bremgarten

– Foto: Jasmin Asal

Thomas Wachenheim übernahm die Mannschaft zur Saison 2023/24 und hat den SV Hartheim-

Bremgarten seitdem sportlich wie auch menschlich hervorragend weiterentwickelt. Bereits in

seiner zweiten Saison führte er das Team auf Tabellenplatz zwei. Erst in der Relegation musste

sich der SVHB knapp im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A geschlagen geben.

Auch in dieser Spielzeit spielt die Mannschaft erneut eine starke Runde und steht fünf Spieltage

vor Saisonende wieder auf Rang zwei der Tabelle. Der direkte Aufstiegsplatz ist zwar außer

Reichweite, dennoch liegt der volle Fokus erneut auf der Relegation. Aktuell beträgt der

Vorsprung auf den Drittplatzierten sechs Punkte – das klare Ziel bleibt es, sich erneut die

Chance auf den Aufstieg zu erarbeiten und diesen Schritt diesmal erfolgreich zu gehen.

Die Entscheidung zur Verlängerung fiel den Verantwortlichen leicht. Sowohl sportlich als auch

menschlich genießt Thomas Wachenheim innerhalb des Vereins höchste Wertschätzung. Mit

seiner ruhigen Art, seiner fachlichen Kompetenz und seiner klaren Führung hat er

entscheidenden Anteil an der positiven Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Jahren.

Die Bilanz spricht ebenfalls für sich: In bislang drei Jahren beim SVHB stehen für Thomas

Wachenheim 52 Siege, 9 Unentschieden und lediglich 14 Niederlagen zu Buche.

Der gesamte Verein freut sich auf die weitere Zusammenarbeit und blickt gemeinsam mit

Thomas Wachenheim motiviert auf die kommenden Herausforderungen.